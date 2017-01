El presidente de la Cámara de Comercio Hispana se une a Trump pese a críticas

El presidente de la Cámara de Comercio Hispana de EE.UU., Javier Palomarez, muy crítico con el presidente electo, Donald Trump, en la campaña electoral, señaló hoy que se ha unido a la Coalición de Diversidad del magnate para convencerlo de la importancia de los inmigrantes para la nación.

"Más allá de mi opinión personal, Trump ganó las elecciones y ahora no nos queda más remedio que aceptar la realidad, lidiar con ella y trabajar juntos para conseguir la mejor situación posible para los comercios hispanos, en particular, y la economía americana en general", explicó Palomarez en una entrevista con Efe.

El presidente de la Cámara de Comercio Hispana de EE.UU. (USHCC, por sus siglas en inglés) aceptó integrar en calidad de asesor la nueva Coalición Nacional para la Diversidad creada por el equipo de transición de Trump y que cuenta entre sus filas a activistas de diferentes razas y religiones que lo apoyan.

Palomarez, tejano hijo de mexicanos, se ha convertido así en uno de los miembros de mayor perfil dentro de ese grupo de apoyo a Trump, dirigido por el poderoso abogado del magnate, Michael Cohen, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump.

La USHCC, que expresó su apoyo a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton y al aspirante republicano John Kasich durante la campaña, en detrimento del magnate neoyorquino, se puso en contacto con el equipo de Trump el día después de su victoria electoral para empezar a trabajar en las relaciones institucionales entre ambas partes.

En la entrevista, Palomarez puso especial hincapié en apuntar que, aunque su punto de vista no ha cambiado y cree que el presidente electo no era la mejor opción para liderar la nación, las circunstancias sí lo han hecho y hay que esforzarse para crear lazos y llegar a un entendimiento en el plano económico.

"Trump es un hombre de negocios y sabe que estos datos son objetivos: nosotros representamos a 4,1 millones de empresas hispanas que aportaron 661.000 millones a la economía estadounidense en el año 2016", por lo que no queda otra que "encontrar soluciones beneficiosas", dijo el titular de la USHCC.

De este modo, se mostró abierto a colaborar y asesorar al próximo presidente de la misma manera que desde la USHCC lo hicieron con el mandatario saliente, Barack Obama.

El presidente de la cámara también quiso destacar la importancia de los pequeños comercios dentro de la economía estadounidense y recordó que dos de cada tres empleos en Estados Unidos son creados por ellos, de los que cerca de un 20 % son propiedad de inmigrantes.

Además, subrayó que el 40 % de las empresas de la lista Fortune 500, que presenta a las 500 mayores empresas estadounidenses de capital abierto, según su volumen de ventas, fueron creadas por un inmigrante o sus hijos, incluyendo a AT&T, Bank of America, Ebay y Google.

"No queda otra opción que remar en la misma dirección e intercambiar información para tener los mejores resultados para la economía de nuestra nación", aseguró Palomarez.

En abril del año pasado, al anunciar el apoyo de la Cámara de Comercio Hispana al republicano Kasich, que finalmente se retiró de la campaña, y a la demócrata Hillary Clinton, a quien finalmente derrotó Trump, Palomarez atacó duramente a Trump.

"La retórica de odio de Donald Trump hacia las mujeres, los inmigrantes, los discapacitados, los musulmanes y la comunidad hispana no sólo divide a nuestro país, sino que envía un mensaje muy claro que los votantes hispanos no olvidarán: él no apoya a nuestra comunidad", resaltó entonces el titular de la USHCC.