Brasil detalla Plan de Seguridad y perfeccionará su sistema de inteligencia

El Gobierno brasileño detalló hoy su Plan Nacional de Seguridad con el que espera mejorar las "pésimas condiciones" de sus cárceles y pidió mayor cooperación entre las instituciones del país para una lucha más efectiva del crimen organizado.

El plan se fundamenta en pilares: reducir los homicidios, especialmente los feminicidios; combatir el crimen organizado, con especial énfasis en la vigilancia en la región fronteriza: y racionalizar y modernizar el sistema penitenciario.

"No es un plan de intenciones, es operacional en sus tres ejes principales: integración, cooperación y colaboración", dijo el ministro de Justicia Alexandre de Moraes en una rueda de prensa en Brasilia.

La implementación de este ambicioso plan, que fue presentado este jueves y detallado hoy, comenzará a partir de febrero en las ciudades de Porto Alegre, Natal y Aracajú y posteriormente se irá ampliando al resto del país, anunció el ministro.

De Moraes admitió que "uno de los errores en el combate a la criminalidad en las últimas décadas fue separar el sistema penitenciario de la cuestión de la Seguridad Pública", dos aspectos que a partir de ahora serán monitoreados como un todo.

La crisis en el sistema penitenciario de Brasil se agravó con la muerte de al menos 95 presos en varias prisiones del país desde que comenzó el año, el cual tuvo su episodio más sangriento en una cárcel de la ciudad amazónica de Manaos, donde una reyerta entre dos facciones rivales dejó 56 fallecidos.

Otras 33 personas fallecieron este viernes en una cárcel del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana.

El Gobierno brasileño pretende extender los llamados Centros de Integración de Comando y Control (CICC), que funcionaron para coordinar la seguridad durante eventos como la Copa del Mundo de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016, a todo el territorio nacional.

"Será un gran centro de cooperación de inteligencia y de información que podrá ser compartido con todos los municipios", explicó el ministro.

Por otro lado, anunció la creación de una base de datos digital con informaciones sobre el número de presos que hay en cada prisión y por qué fueron condenados cada uno, así como un banco de ADN y de huellas digitales que estará al alcance de todas las autoridades.

"La solución no solo es construir presidios. No adelanta nada construir presidios si no hay equipamientos de seguridad", aseveró De Moraes, quien añadió que también está previsto la creación de un grupo especial que recorrerá todas las cárceles del país con el objetivo de agilizar los procesos de aquellos internos que estén presos temporalmente.

Según datos de Human Right Watch, la población carcelaria creció un 85 % entre 2004 y 2014 y el 40 % de los presos están a la espera de juicio, quienes conviven junto a reos ya condenados.

"Tenemos la necesidad de prisiones en los estados, porque las cárceles existentes están en pésimas condiciones", afirmó.

El Ejecutivo brasileño se propone reducir en un 15 % el hacinamiento carcelario para 2017 y bajar el número de homicidios en el país, que llegó hasta los 52.000 en 2015.

"El sistema penitenciario no es malo de ahora y no se resuelve con un toque de magia", manifestó.

Asimismo, se ampliará el número de radares en las carreteras hasta los 1.000 y se implementará la comunicación por radio digital "en todo el país", aunque la prioridad es instalarlo en primer lugar en las zonas fronterizas para combatir de "manera más efectiva" el tráfico de drogas y armas.