EEUU dice "hay buena voluntad" para solucionar situación de diarios panameños

El embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, dijo hoy que "hay buena voluntad entre las partes para buscar una solución definitiva" al bloqueo comercial que sufren dos diarios panameños cuyo propietario está en una lista negra estadounidense por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Feeley se expresó así luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense extendió este jueves, por seis meses, la autorización de las transacciones necesarias para la operación de los diarios del Grupo La Estrella y El Siglo (GESE).

Ambos rotativos preparaban su última edición, a publicar mañana viernes, dado que a la medianoche de este jueves vence otra licencia por seis meses previamente aprobada por la OFAC.

Desde mayo pasado, GESE está afectado por restricciones a su operación comercial impuestas por el Tesoro de EE.UU. debido a la inclusión de su propietario principal, Abdul Waked, y su poderoso conglomerado Waked International S.A. (WISA) en la llamada Lista Clinton.

Más de 60 empresas y propiedades del consorcio han sido afectadas por la inclusión de Abdul Waked en la lista Clinton, entre ellas la tienda por departamentos Felix B. Maduro, cedida ya a un fideicomiso para sacarla y siguiera operando.

"Estamos haciendo historia en Panamá (...) con el modelo de fideicomiso (...) aunque no me toca determinar cómo se debe resolver, yo no tengo la receta, la solución la deben encontrar las partes interesadas y hemos identificado que hay buena voluntad entre las partes para buscar una solución definitiva", dijo Feeley, según publicó este jueves La Estrella en su página web.

El Gobierno de Panamá pidió que la extensión de las licencias a GESE y también a un centro comercial de lujo, Soho Mall, propiedad de Waked, sea aprovechada por la empresa dueña "para buscar una salida sostenible" a su situación.

El Gobierno de Estados Unidos tiene "un compromiso fuerte para vigilar nuestros intereses, pero al mismo tiempo minimizar los daños, que reconocemos que son considerables y pueden ser catastróficos si otras personas no toman ciertas decisiones", dijo Feeley en referencia a GESE, de acuerdo a lo publicado por La Estrella, uno de los diarios más antiguos del continente con 167 años de fundado.

"El pueblo merece tener esta tradición periodística, el pueblo merece tener una pluralidad de fuentes periodísticas", dijo el diplomático.

En unas declaraciones recogidas este jueves por la cadena local Telemetro, Feeley aseguró además que Estados Unidos "no está siendo caprichoso" con el caso del conglomerado Waked, al que, dijo, se está investigando desde hace una década por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Al referirse a GESE como un "barco", el embajador dijo que "el capitán tiene un problema con los Estados Unidos, pero en el barco los tripulantes, que son los 250 empleados representan algo mucho más allá. Estados Unidos quiere continuar extendiendo la oportunidad para que La Estrella y El Siglo continúe siendo lo que han sido en 167 años", añadió.

En un comunicado emitido este jueves, la Embajada de EE.UU señaló que la "intención de esta prórroga" de la OFAC "es otorgar tiempo" a las empresas estadounidenses "para desvincularse de su relación comercial con GESE antes del 13 de julio, en caso que no se logre una solución permanente en donde GESE no necesite ninguna licencia".

"Mantenemos nuestro inquebrantable compromiso con la libertad de expresión, así como la esperanza que las partes involucradas logren garantizar la permanencia de la oferta periodística de El Siglo y La Estrella", añadió la misiva oficial.