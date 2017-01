Mikel deja el Chelsea después de diez años y medio y pone rumbo a China

El centrocampista nigeriano John Obi Mikel ha anunciado este viernes su salida del Chelsea después de 10 años y medio y ha comunicado su fichaje por el Tianjin TEDA, conjunto de la pujante Superliga china (CSL).

A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Mikel, de 29 años, confirmó que "ha llegado la hora de decir adiós" al conjunto londinense, donde llegó procedente del Lyn noruego en 2006.

El internacional nigeriano, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y campeón de África con las 'Superáguilas' en 2013, deja el Chelsea habiendo vestido la camiseta 'Blue' en 374 ocasiones -seis goles-.

"Como ya saben, no he jugado tanto como me hubiera gustado esta temporada. Y con 29 años siento que todavía me quedan muchos por delante", dijo en el mensaje Mikel.

"Creo que es el momento indicado de afrontar un nuevo desafío. Jugar en el Chelsea y formar parte de la historia de este club (...) ha sido un verdadero honor", apuntó el centrocampista, que esta campaña, a las órdenes de Antonio Conte, no se ha vestido de corto.

"Estoy encantado de fichar por el Tianjin TEDA FC de China, en un momento en el que la Superliga china está despegando. Quiero ayudar al Tianjin a seguir creciendo, tanto dentro como fuera del terreno de juego, en los próximos años", explicó.

Durante sus diez años y medio en el suroeste de Londres, Mikel ganó 11 títulos y superó la barrera de los 300 partidos, algo logrado por sólo cinco futbolistas extranjeros: Petr Cech, Didier Drogba, Branislav Ivanovic, Gianfranco Zola y él.

"Quiero dar las gracias al señor Abramóvich, al cuerpo técnico, a entrenadores, fisioterapeutas y a todos y cada uno de los técnicos que he tenido en el Chelsea", sostuvo el nigeriano.

"Pero, sin duda, mi mayor agradecimiento es para los aficionados. Me acogisteis en la familia del Chelsea, cantasteis mi nombre y estuvisteis conmigo en cada paso del camino. Gracias por vuestro apoyo", indicó.

Mikel es el segundo futbolista del Chelsea en abandonar el club durante el mercado de fichajes de enero para poner rumbo a China, tras el mediapunta brasileño Oscar, que selló recientemente su traspaso al Shanghai SIPG.