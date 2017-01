Grandes e importantes títulos llegarán en 2017 a las consolas

2016 fue un año cargado de grandes títulos, además del lanzamiento de las nuevas versiones de las consolas de Microsoft y Sony, y por supuesto el anuncio del Nintendo Switch, la nueva consola con la cual Nintendo planea “pisar fuerte” en este mercado.

’Overwatch’, ‘Ucharted 4’, ‘Battlefield 1’, ‘Gears of War 4’, ‘Dark Souls 3’ y ‘Final Fantasy XV’ son algunos de los juegos que marcaron un memorable 2016, sin embargo, el nuevo año también trae consigo gratas sorpresas y grandes proyectos de la mano de importantes estudios.

For Honor: Ubisoft, una de las más grandes productoras de videojuegos, creadora de importantes títulos como ‘Assasin’s Creed’ y ‘Watch Dogs’, hoy le apuesta a un juego en el que se recrearán épicas batallas entre vikingos, samurais y caballeros medievales. tiene como fecha de salida el próximo 14 de febrero y estará disponible para Xbox One, PS4 y PC.

God of War: Un nuevo capitulo se le suma en el que se le verá involucrado al dios de la guerra, Kratos, pero que en esta oportunidad deja de lado su narrativa bajo la mitología griega, para adentrarse en tierra de vikingos ala mitología nórdica. God of War es una franquicia exclusiva de PlayStation, el título saldrá al mercado en marzo.

Resident Evil VII: El “papá” del ‘survival horror’ vuelve y esta vez lo hace también en VR gracias a su completa compatibilidad con el 'PlayStation VR'. La historia tendrá lugar en una casa abandonada, allí nuestro protagonista deberá sobrevivir a la familia de los Baker mientras trata de rescatar a su esposa.

Tekken 7: El clásico juego de lucha de Namco vuelve con su séptima entrega luego de casi 10 años de ausencia en consolas, en esta oportunidad el título llegará tanto para PlayStation 4 como para Xbox One y PC, en el me s de febrero.

Marvel vs. Capcom: Megaman, Iron Man, Ryu, Ms Marvel y Lion S Kennedy serán algunos de los personas que se enfrentarán en uno de los títulos más esperados de lucha para este 2017, este tiene como fecha de salida el mes de marzo y estará disponible para todas las plataformas (PS4, Xbox One y PC).

Injustice 2: Esta es quizás una de las sagas de juegos de lucha más recientes, la cual tuvo una gran acogida por parte del público, y en la que el multiverso de DC Comics sin discernir entre hemos o villanos. Un juego de Warner Bros Intereactive Entertaiment, que inspiró a la salida de un cómic basado en los hechos de su primera entrega, este llegará al Xbox One y PlayStation 4 en lo corrido del 2017.

Detroit Become Human: Un mundo en donde los humanos conviven con los androides, y en donde el jugador deberá tomar decisiones cruciales, las cuales afectarán de manera directa el desarrollo del juego (similar a UnTil Dawn). Este título es exclusivo de PlayStation 4.

Friday the 13th the game: Jason Voorhees llegará a Xbox One, PlayStation 4 y PC, allí, quien controle al asesino, deberá ir masacrando a cada uno de los personajes, mientras ellos tratan de huir y evitar su muerte.

Ghost Recon Wildlands: La saga de juegos Tom Clancy's viene en este 2017 recargado con un título de mundo abierto, el cual se desarrollará en Bolivia y en que se intentará detener a uno de los más grandes carteles de droga, el cual presuntamente posee nexos con el gobierno. El título llegará a todas las consolas de última generación (PS4, Xbox One) y PC.

Halo Wars 2: El próximo 21 de febrero llegará al Xbox One y PC el título de estrategia basado en el popular y exclsuivo juego de Microsoft, Halo. Esta segunda entrega del juego de estrategia además, para aquellos quienes solicitaron por anticipado el juego, recibirán acceso a 'Halo Wars Definitive Edition'.

Horizon Zero Dawn: Bajo un concepto el cual nunca antes se había trabajo, vemos cómo el mundo está poblado de animales robóticos, con los que se tendrá que luchar y domar. Este título será exclusivo de PlayStation y es uno de los más aclamados por desarrolladores, llegará a las consolas en el mes de marzo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: No cabe duda de que Link atraerá a sus cientos de fanáticos a la nueva consola de Nintendo, sin embargo, y pese a que se presume que su salida será en el mes de marzo, aún no se confirma la fecha.

Mario y Mario Kart Nintendo Switch: Dos grandes clásicos de Nintendo llegarán a su nueva consola, el Nintendo Switch, sin embargo aún no se tienen muchos destalles respecto a los títulos del fontanero. Recientemente la compañía ingresó al mundo de los smartphone con 'Super Mario Go'.

Mass Effect Andromeda: Pese a ser la cuarta entrega de la saga de Mass Effect, este título no continuará los hechos de sus anteriores. Propio de su diseño, el juego continuará con sus excelentes gráficas y buena narrativa. EA Games confirmó que el título no estará disponible para el Nintendo Switch.

Outlast 2: Quizás uno de los juegos más difíciles y terroríficos de la última generación de videojuegos, tendrá una secuela, en la que del mismo modo pondrá a gritar a sus seguidores. Outlast 2 ya cuenta con un demo para todas las consolas en las que estará disponible: PlayStation 4, Xbox One y PC.

Prey: Este nuevo 'shooter' de Bethesda (Fallout 4), ambientado en una estación espacial y en el que se personifica a Morgan Yu, un humano a bordo de la estación y quien combatirá contra una serie de aliens a bordo de la misma, tomará probecho de las habilidades propias de estos invasores. El juego estará disponible para Xbox One, Ps4 y PC.

Red Dead Redemption 2: Los vaqueros y el lejano oeste están de regreso de la mano de Rockstar Games, este posee una gran expectativa tras el éxito de su versión anteriort

Dawn of War III: La popular saga de Games Workshop, Warhammer 40.000, tendrá tercera entrega: Eldar, Marines y Orcos se enfrentarán en colosales batallas por la supervivencia. El juego viene de la mano de Sega y Relic, con quienes ha desarrollado títulos anteriormente. El título estará disponible para PC, sin embargo aún no cuenta con fecha de salida.

Crash Bandicoot Collection: Este es uno de los títulos insignia de PlayStation, se trata del marsupial más famoso de los videojuegos quien en 2017 contará con la remasterización de sus juegos para la nueva generación de consolas de Sony.

Además el 2017 se contará con la llegada del Nintendo Switch y Project Scorpio de Microsoft.