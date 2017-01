No tenemos plata para armar una fiesta en La Picota: preso de las Farc

Aunque algunos internos del Centro Penitenciario y Carcelario Inpec denunciaron que en la noche del 31 de diciembre, los presos de las Farc habían protagonizado una fiesta al interior del penitenciario, Jhonier Martínez Gutiérrez, alias Caliche, y vocero de los prisioneros de la guerrilla, lo desmintió en Caracol Radio.

El guerrillero- que confesó lleva 15 años preso, 5 en La Picota- informó que en la noche de Año Nuevo casi se presenta una refriega entre algunos internos y guardianes del Inpec “porque la guardia hizo su control, unos guardianes bachilleres, estudiantes, entraron corriendo, algunos reclusos se espantaron asustados a las 10:15 de la noche. Y en el espanto le pegaron con un palo a un muchacho y casi se presenta una refriega, pero no pasó a mayores ni de la guardia con nosotros ni nosotros con la guardia”.

Alias Caliche descartó que el director de la Cárcel La Picota en Bogotá hay sido evacuado, como se ha informado, según el interno.

También descartó una fiesta al interior del penitenciario. “Eso no es cierto, ¿cuál farra? No tenemos plata para comprar trago, ni nos préstamos para esas cosas aquí”.

Según ‘Caliche’ la noche del 31 de diciembre, los guerrilleros y otros reclusos permanecieron asomados a las ventanas internas, escuchando música, “contando historias y hablando porque esta será nuestra última Navidad y Año Nuevo en prisión.

En cambio denunció que hay un sector mínimo de la guardia “que ha querido agredirnos, que ha metido cizaña y ha dicho que nosotros no nos dejamos requisar, que no nos dejamos contar, dicen que esta es una zona vedada, pero no es así. Ellos le hicieron una vez hasta huelga al Inpec, pero nosotros siempre hemos tenido un diálogo fluido con el director de la Cárcel, con funcionarios del Alto Comisionado para la Paz, del Inpec, del Ministerio de Justicia”, dijo.

'Caliche' informó a Caracol Radio que los presos de las Farc están en La Picota antigua, en el Patio N. 4.