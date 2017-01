La Unidad Nacional no le jalará a un Gobierno de transición para el 2018

La propuesta de las Farc para hacer una coalición con los partidos que apoyaron la paz para las presidenciales del 2018 no tuvo calado en la Unidad Nacional. Este año será electoral y cada colectividad buscará llevar candidato propio a los comicios.

El presidente del Partido de La U, Armando Benedetti, explicó que primero se debe evacuar la implementación en el Congreso y esperar que la Farc cumplan con la dejación de armas y ahí sí hablar abiertamente de política.

“Es una propuesta de tantas que veremos este año por ser electoral. Es una propuesta más, no hay que escandalizarse pero no la veo viable. Cada partido de la Unidad Nacional quiere tener su candidato propio así que no creo posible lo que quieren las Farc”.

A su turno el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, señaló que la propuesta es bien recibida, pero que no es el momento para hacerla. “Lo que platean las Farc es un falso dilema. Nosotros acompañamos el proceso, peor el debate del 2018 no se puede centrar en quién es amigo o enemigo de la paz. Por ahora no le jalamos a esa propuesta”.

En el Partido Liberal también hay sorpresa por la propuesta aunque el presidente de esa colectividad Horacio Serpa, explicó que en política todo puede pasar. Lo cierto es que por ahora tampoco aceptan un gobierno de transición. “Es viable, por lo menos para el Partido Liberal, pero en segunda vuelta porque iremos a la primera con candidato propio. Cuando en la primera vuelta se conozca cuáles son los que pasan a la siguiente muy seguramente habrá coaliciones”.

En Cambio Radical tampoco tuvo acogida la propuesta que hizo el integrante de las Farc Carlos Antonio Lozada. El senador Carlos Fernando Motoa, le dijo a Caracol Radio que esa coalición no será posible. “El momento no es el oportuno porque hasta ahora el Congreso está implementando los acuerdos y aún falta mucho camino por recorrer. El proyecto político del 2018 no solo puede estar enfocado en la paz porque muchos temas que preocupan a los colombianos”.

En la Alianza Verde, partido que no pertenece a la Unidad Nacional, pero que apoyó el proceso también se rechazó la propuesta. La representante a la Cámara Angélica Lozano les pidió a las Farc concentrarse en los compromisos de desmovilización y dejación de armas.

“Nosotros apoyamos el proceso de paz porque todos los colombianos querían quitarles las armas a las Farc, pero cada lora en su estaca que los de las Farc no nos vengan a mezclar, que ellos hagan política y se ganen la confianza de la gente.

Carlos Antonio Lozada, dijo en una entrevista con el portal Confidencia Colombia que para el 2018 lo ideal era hacer esa coalición con los partidos que apoyaron la paz para garantizar la implementación de los acuerdos a través de un Gobierno de transición.