Movimiento de Sanders exige a Obama excarcelar al puertorriqueño Óscar López

Our Revolution ("Nuestra Revolución"), movimiento dirigido por Bernie Sanders, publicó hoy un video pidiéndole a Barack Obama que le otorgue clemencia al puertorriqueño Óscar López Rivera, quien lleva encarcelado en EE.UU. 35 años por conspiración sediciosa contra el país norteamericano.

En el video participan Clarisa López Ramos -hija de López Rivera-, el congresista puertorriqueño Luis Gutiérrez, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, el rapero Residente y el legislador Luis Vega Ramos, todos pidiendo la excarcelación del independentista, quien cumple mañana 74 años.

"Mi papá siempre dice que 'para los que luchan, la victoria será su recompensa.' Y ese ha sido mi mantra -filosofía- por los pasados 46 años de mi vida", expuso López Ramos en el video más de tres minutos.

La publicación fue colgada hoy en YouTube por Our Revolution y arranca presentando a Sanders exigiéndole a Obama la liberación de López Rivera durante una visita que hizo a Puerto Rico en mayo pasado durante su campaña para las primarias del Partido Demócrata.

"Yo he luchado, yo he crecido y continúo luchando por lograr que mi papá regrese a casa", enfatizó la hija del exmiembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), organización que luchaba por la independencia de Puerto Rico.

Tras una década de lucha activa por la independencia de Puerto Rico de EE.UU., el 29 de mayo de 1981, y con 38 años de edad, López Rivera fue arrestado por las autoridades estadounidenses.

El activista fue condenado en 1981 a 55 años de cárcel, por conspiración sediciosa para derrocar al Gobierno de EE.UU. en la isla y en 1991 fue condenado a otros 15 años de prisión por un intento de fuga.

López Rivera se encuentra en la actualidad en la prisión de Terre Haute, Indiana, donde lleva encarcelado desde 1998, después de haber pasado por otras cárceles de EE.UU.

"La primera pregunta que hace la gente es, '¿qué fue lo que él hizo?' Pues bien, él no hizo nada. Él no robó nada, él no detonó bombas, él no hirió a nadie", declara en el video Yulín Cruz en inglés.

Residente, por su parte, enfatiza que la liberación de López Rivera "es una lucha que ha unificado al país, porque es una lucha por los derechos humanos."

La liberación de López Rivera ha sido pedida por diez ganadores del Premio Nobel de la Paz, incluyendo a Jimmy Carter y Desmond Tutu, así como Coretta Scott King, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, una coalición de organizaciones religiosas y de derechos humanos, y Sanders.

"A lo largo y ancho del mundo, en Estados Unidos, en Puerto Rico, miles y miles de personas están exigiendo que él salga de la cárcel", dice Sanders en el video.

"Yo insto al Presidente Obama a hacer precisamente eso: que libere a Óscar López Rivera", agrega Sanders, quien exige a sus partidarios que llamen a la Casa Blanca todos los días hasta que López Rivera sea liberado.