Oposición ugandesa pide a la CPI que investigue las muertes de separatistas

Un grupo de parlamentarios de la oposición pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la muerte de decenas de personas durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y una milicia separatista del oeste del país, informaron hoy los medios locales.

"Rogamos (a la CPI) que preste la debida diligencia a esta petición en relación con los actos inhumanos que tuvieron lugar en Kasese", manifestó la líder de la oposición en el Parlamento, Winnie Kizza, en una rueda de prensa en Kampala.

A finales de noviembre, 62 personas murieron en la ciudad de Kasese durante los enfrentamientos entre la Policía y milicias separatistas que apoyan al rey de Rwenzururu, según las cifras de la Policía, aunque la oposición asegura que murieron más de un centenar.

En la petición, que ya ha sido recibida por la CPI, los parlamentarios acusan al presidente, Yoweri Museveni, y a otros altos cargos de las fuerzas de seguridad de posibles crímenes contra la humanidad y violaciones contra los derechos humanos.

Ahora, apuntó Kizza, se encuentran a la espera de que el Tribunal de la Haya les informe de los pasos que deben tomar tras presentar la petición.

Ante estas acusaciones, el portavoz del Gobierno, Ofwono Opondo, citado por el diario The Uganda, aseguró que "no existe ninguna ley internacional que diga que un Gobierno no pueda usar sus poderes".

Así, se mostró convencido de que esta petición no prosperará y la CPI no abrirá una investigación sobre lo sucedido en Kasese.

Por su parte, el ministro ugandés de Información, Comunicación y Tecnología, Frank Tumwebaze, opinó que la petición de la oposición es "solo una postura política de actores políticos desesperados por encubrir la criminalidad patrocinada por Rwenzururu".

En 2009, el presidente ugandés reconoció oficialmente el reino de Rwenzururu, un estatus que no concede ningún poder ejecutivo pero permite a los monarcas determinar asuntos culturales y sociales que afectan a su pueblo.

Sin embargo, las tensiones han continuado en los últimos años y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad ugandesas son constantes.