[Fotos] El multicolor look de J Balvin que dejó a muchos sorprendidos

Rosa, morado, rubio y castaño han sido los colores del cabello por los que el reguetonero, J Balvin, se ha sometido, pero esta vez decidió mezclar y dejar su cabello como una escoba, pues así lo dice en un video que publicó el artista en su cuenta de Instagram.

Finalmente encontré mi alma gemela 😂😂😂 finally I found my soulmate Un vídeo publicado por J Balvin (@jbalvin) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 6:59 PST

Luego que publicará la primera foto de su nuevo look en su red social los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar “no es por nada pero me gustaba más el rosado”, “q loco pero lindo”, “Balvin es la reencarnación de la tía peluca de carita de ángel, solo que sin peluca”.

⭐️Jose⭐️ Una foto publicada por J Balvin (@jbalvin) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 1:28 PST

Y también los infaltables memes.