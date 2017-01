Iglesias, J Balvin y Selena Gómez entre los nominados a premios iHeartRadio

El cantante español Enrique Iglesias, el colombiano J Balvin y la hispana Selena Gómez son algunos de los nominados a los premios IHeartRadio que concede esta plataforma digital, de acuerdo a la lista de nominados difundida hoy.



En la que será la cuarta edición de estos premios, cuya ceremonia se celebrará el 5 de marzo en Los Ángeles, Iglesias y J Balvin aspiran al galardón artista latino del año, al que también optan Nicky Jam, Yandel y Prince Royce.



Con el canadiense Drake como el artista con más nominaciones, al figurar en 12 categorías, entre ellas mejor artista masculino del Año, Selena Gómez aparece entre las cinco nominadas a artista femenina del año, al lado de Adele, Ariana Grande, Rihanna, Sia.



Los premios celebrarán "la increíble música que se escuchó a lo largo del año a través de las estaciones de radio iHeartMedia a nivel nacional", según ha resaltado propietaria de la estación en internet iHeart Radio.



Enrique Iglesias vuelve a figurar en la categoría de mejor canción latina, con el tema "Duele el corazón", que interpreta al lado del puertorriqueño Wisin, y que compite con temas como "De pies a cabeza", en la que los mexicanos Maná se unen a Nicky Jam.



El regional mexicano figura en la amplia gama de categorías que conceden estos galardones, en donde artistas como Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, Calibre 50, Gerardo Ortiz, Remmy Valenzuela y Banda Los Recoditos buscan llevarse el premio al artista del año dentro de este género.



CNCO, el grupo que ganó el concurso televisivo producido por Ricky Martin "La Banda", es uno de los cinco nominados a nuevo artista latino, una de las nuevas categorías que los premios estrenarán este año.



En la edición 2017 de estos premios, para la que ya se confirmó la actuación en directo del también hispano Bruno Mars, se hará entrega por vez primera premios al productor del año, discográfica del año y mejor vídeo musical.



Esa última, decidida con el voto del público, tiene entre sus doce nominados al grupo juvenil Fifth Harmony, que recientemente sufrió la baja de la vocalista de origen cubano Camila Cabello tras separarse de la banda para emprender una carrera en solitario.



Los galardones, que abarcan géneros como el hip hop, country, música dance y rock, además de figuras populares en las redes sociales, otorgarán protagonismo al público, que a través de internet y la aplicación de la plataforma decidirán a los ganadores en ocho categorías, entre ellas mejor cover (versión), canción de película, letra o colaboración.



Detrás Drake, el dúo The Chainsmokers se alza como el segundo artista con más nominaciones al acumular un total de once, entre ellas nuevo artista pop.



Rihanna, twenty one pilots, Justin Bieber, Ariana Grande, Beyoncé y Nicky Jam son otros de los artistas que aparecen en varias categorías de estos premios, decididos muchos de ellos por los programadores de iHeartRadio, así como por, entre otros, datos de la industria que difunden las firmas Mediabase y BigChampagne.