La representante de Mariah Carey sale una vez más en su defensa

Después de tachar de "sabotaje" los problemas de sonido que terminaron por arruinar la actuación que Mariah Carey ofreció en riguroso playback durante el especial televisivo de Nochevieja celebrado en la plaza de Times Square (Nueva York), la ya famosa representante de la intérprete, Stella Bulochnikov, ha vuelto a la carga para expresar su más profundo malestar ante el resultado de una noche que, en sus propias palabras, tenía que haber sido "festiva" para su famosa clienta y no parte de una horrible pesadilla.

"Estoy furiosa, porque Mariah tuvo que acortar sus vacaciones para estar ahí esa noche. Se supone que iba a vivir un momento festivo y lleno de alegría, no una velada desastrosa que ahora mismo solo querríamos olvidar", se sinceró en una entrevista a 'Entertainment Tonight'.

Tal es la indignación que sigue sintiendo a día de hoy la mánager de la artista ante la sucesión de fallos técnicos que empañaron el número musical de la estrella, los cuales achaca a una falta de compromiso por parte de los profesionales encargados de asegurar la buena marcha del espectáculo, que no ha dudado en arremeter de nuevo contra los responsables del concierto por no tratar de solventar la situación y evitar que Mariah viviera una de las experiencias más bochornosas de su carrera.

"Podrían haber hecho muchas cosas para resolver el problema, como cortar la emisión y pasar a publicidad o editar la actuación para la costa oeste y ofrecer así una imagen más favorecedora de Mariah. Cuando utilicé la palabra sabotaje para describir lo que había ocurrido, no quise decir que fuera intencional, pero es verdad que no se esforzaron para nada a la hora de mejorar la situación y creo que la gente se merece un trato mejor", argumentó en la misma conversación.

Hace solo unos días, la propia Stella envió una carta a la productora del fallecido presentador Dick Clark -una de las compañías más prestigiosas en lo que a la organización de este tipo de eventos se refiere- para reprocharles su pasividad y su escasa disposición a la hora de cumplir con los requisitos técnicos de la diva del pop.

"Sabíais perfectamente que sus audífonos no funcionaban y no hicisteis nada porque su recital saliera como era debido. Y Mariah no dejaba de repetir que tenía problemas técnicos desde el escenario, pero la ignoraron. Ha acabado saliendo perjudicada solo por querer cumplir el compromiso que había contraído con vosotros. Debería haberle impedido que siguiera adelante, esto ha sido sabotaje", reza la misiva que en su versión original aparecía escrita en su totalidad con letras mayúsculas.