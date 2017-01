Jefe de diario La Estrella tilda de histórica resolución de Asamblea panameña

El presidente de los diarios panameños La Estrella y El Siglo, Eduardo Quirós, tildó hoy de "histórica" una resolución en la que Parlamento nacional expresó al Congreso de EE.UU. su "profunda preocupación" por el "inminente cierre" de los rotativos, afectados por de la inclusión de su propietario en la llamada Lista Clinton.

"Creo que lo que ha sucedido hoy en la Asamblea Nacional de Diputados es una expresión histórica, de una envergadura que trasciende cualquier otro hecho similar a este", dijo Quirós a Efe.

En la resolución, aprobada este miércoles, el pleno de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) expresa al Congreso de EE.UU., "en ejercicio de la diplomacia parlamentaria", su "profunda preocupación por una situación extremadamente grave que pone en riesgo principios fundamentales que son comunes a la democracia panameña y estadounidense".

"La aprobación de una resolución, que utiliza por primera vez la diplomacia transversal, exigiéndole al Congreso de Estados Unidos una participación con respecto a este tema, no solamente lo convierte en una resolución histórica si no que le da una envergadura a lo que representa La Estrella de Panamá en este país", aseveró Quirós.

Los diarios del Grupo La Estrella y El Siglo (GESE) están sometidos a restricciones aprobadas por el Tesoro de EE.UU. debido a la inclusión el pasado 5 mayo de su propietario principal, Abdul Waked, en la lista negra estadounidense por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El próximo 6 de enero vence una licencia de operación de 6 meses aprobada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU., tras lo cual los dos diarios dejarán de circular debido a la asfixia financiera que sufren, según ha informado su directiva.

Quirós señaló que el apoyo demostrado a GESE en los últimos 8 meses por todos los sectores panameños "ha rebasado" cualquier espectativa.

"No hay asociación, gremio, grupo en Panamá que no se haya expresado de manera solidaria con los diarios, que no haya defendido la libertad de expresión", aseveró el presidente de GESE.

En su resolución, los diputados panameños expresaron su "solidaridad" con los dos diarios y con las 250 familias que depende de ellos, y recordó que La Estrella es el rotativo más antiguo del país, con 167 años de historia.