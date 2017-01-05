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Diana Montoya

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Definidos los 23 convocados de Colombia para el Sudamericano Sub20 de Ecuador

La Selección debutará en el torneo el próximo 18 de enero ante Paraguay.

FCF.com.co

05/01/2017 - 21:10

Nómina de convocados

ARQUEROS
1. LUIS ALBERTO GARCÍA PACHECO – RAYO VALLECANO (ESP)
12. MANUEL GARDANI ARIAS ARIAS – CLUB DEPORTIVO TULUÁ
23. JAIME DAVID MORA GRANADOS – REAL SANTANDER

DEFENSAS
2. CARLOS ECCEHOMO CUESTA FIGUEROA – ATLÉTICO NACIONAL
3. JORGE ANDRÉS SEGURA PORTOCARRERO – ENVIGADO F.C.
4. JOAN SEBASTIÁN CASTRO DINAS – CLUB LLANEROS
5. ANDERSON ARROYO CÓRDOBA – FORTALEZA FÚTBOL CLUB
14. JHON JANER LUCUMÍ BONILLA – DEPORTIVO CALI
15. LEYSER CHAVERRA RENTERÍA – UNIVERSITARIO POPAYÁN
22. GABRIEL RAFAEL FUENTES GÓMEZ – BARRANQUILLA FÚTBOL

MEDIOCAMPISTAS
6. DANIEL ROJANO GÓMEZ – ONCE CALDAS
8. KEVIN ALEXANDER BALANTA LUCUMÍ – DEPORTIVO CALI
10. JUAN CAMILO HERNÁNDEZ SUÁREZ – AMÉRICA DE CALI
13. EVER AUGUSTO VALENCIA RUIZ – INDEPENDIENTE MEDELLÍN
16. CHRISTIAN ANDRÉS MINA REYES – DEPORTES QUINDÍO
17. LUIS FERNANDO DÍAZ MARULANDA – BARRANQUILLA FÚTBOL
18. JHON HAROLD BALANTA CARABALÍ – UNIVERSITARIO POPAYÁN
20. EDUARD ANDRÉS ATUESTA VELASCO – INDEPENDIENTE MEDELLÍN
21. JUAN PABLO RAMÍREZ VELÁSQUEZ – ATLÉTICO NACIONAL

DELANTEROS
7. JULIÁN ANDRÉS QUIÑONES QUIÑONES - CLUB TIGRES UANL (MEX)
9. DAMIR CETER VALENCIA – INDEPENDIENTE SANTA FE
11. MICHAEL NIKE GÓMEZ VEGA – ENVIGADO F.C.
19. JORGE LEONARDO OBREGÓN ROJAS – INDEPENDIENTE SANTA FE

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