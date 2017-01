El ruso Pavel Tonkov correrá la Vuelta a Córdoba con 47 años

El ruso Pavel Tonkov, ganador del Giro de Italia de 1996, será una de las estrellas de la IV Vuelta a Córdoba de bicicleta de montaña, en la que reaparecerá a sus 47 años en una competición por parejas de ciclistas populares y de elite.

"Mi idea es divertirme, porque no voy a ganar", dijo a Efe Tonkov, afincado en Córdoba desde que en 2010 abrió una hospedería junto a la Mezquita y que participará en la categoría mixta junto a la motrileña Ana Martín, campeona de Andalucía de duatlón cross.

Tonkov será así una de las atracciones de la ronda cordobesa, que se disputará entre el 11 y 12 de febrero y en la que también participará su excompañero de equipo en el Mapei el jiennense Manuel 'Triki' Beltrán, "un bonito reencuentro", señaló el ruso

"El ciclismo me sigue gustando mucho y voy a pasar dos buenos días, a la vez que recordaré cómo se sufre en carrera. Ahora me toca entrenar para estar en forma, porque no quiero hacer el ridículo o pasar vergüenza", bromeó.

La Vuelta a Córdoba arrancará con una cronoescalada de cinco kilómetros que "se hace muy rápida" y, al día siguiente, habrá una maratón de 71 kilómetros, una segunda etapa "dura porque son más de cuatro horas en la bici y se trata de trabajar en equipo, no sólo pensar en ir rápido".

Por su parte, su compañera en carrera, Ana Martín, de 25 años, se mostró "ilusionada" y con "mucho respeto de correr con alguien que fue profesional", por lo que será "una experiencia increíble".