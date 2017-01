Las 14 horas que esperó Pastor Alape para ser atendido en un hospital de Bogotá

Aunque en las montañas de Colombia todos sus compañeros estaban celebrando la llegada de un nuevo año y en Cuba Timochenko junto a otros integrantes de las FARC estaban en una cena para despedir el 2016, Pastor Alape tuvo que conocer la problemática que hay en el país para poder ser atendido en un centro médico.



No se conoce con exactitud a qué hospital de Bogotá acudió, pero lo que sí es cierto es que tuvo que esperar varias horas para ser atendido. Llegó con molestias de un viaje que hizo recientemente al departamento de Antioquia en donde participó en el anuncio en el que se declaró a Orejón, Antioquia, como territorio libre de minas.

Allí estuvo varios días y al parecer el regreso al terreno le sentó mal, como dice el viejo adagio: los años no vienen solos.



Su inseparable compañera, Samy Flórez, una joven guerrillera que ha estado a su lado en varios momentos difíciles en las montañas de Colombia y posteriormente en la negociación en La Habana lo convenció a regañadientes de ir a una clínica porque los síntomas no eran nada alentadores.

Aunque Samy no conoce mucho de medicina si tiene una experiencia que la selva le ha dado y puede detectar cuando algo anda mal en su compañero. Ella diagnosticó, sin ser especialista, un paludismo que sencillamente es una enfermedad bastante compleja la cual aqueja muy seguido a los guerrilleros.



“A las 7 de la noche del 31 de diciembre llegué al centro de atención de salud que me atendió para confirmar si era paludismo la causa de la afectación. Después de cumplir con los tramites de ingreso me puse frente al médico de turno que realizó las respectivas formalidades de la consulta, detuvo un poco el procedimiento al manifestarle más de 20 afecciones de malarie en mi vida; ordenó las pruebas, suministraron la consabida dosis de acetaminofén y amablemente –todas y todos fueron muy amables- orientaron sentarme a esperar los resultados”, relató Alape.



Como siempre suele ocurrir en la atención médica en el país la orden fue esperar, eso que tienen que hacer millones de colombianos que son atendidos por el Sisben. Ese fue el primer calvario de Alape desde que está en Bogotá, tuvo que cerciorarse personalmente de que la salud en el país es un tema complejo y entender por qué muchas veces en la selva vio en las noticias que las personas se morían en las puertas de los hospitales.



“A las 3 horas confirmaron, se trataba de una infección de malaria causada por protozoos agentes biológicos patógenos pertenecientes al género Plasmodium falciparum, que al infectar los glóbulos rojos se multiplica a altos niveles de parásitos en la sangre produciendo fiebres por encima de los 40 grados con ciclos de temblores y sudor, que genera síntomas de anemia severa, colapso cardiovascular, presencia de hemoglobina en la orina y aparición de líquido en los pulmones, fallas renales o hepáticas y por último la muerte. Así de tétrico es el informe”.



Un diagnóstico un poco difícil de entender, pero Samy tenía razón porque era paludismo. El ingreso de Alape y su compañera a la vida civil se ha producido poco a poco, adaptándose a muchas situaciones que en la selva no tenían que sortear. Esa enfermedad no era la primera vez que atacaba al comandante de las FARC, pero sí fuera de un campamento. Si usted se enferma lo primero que hace es ir a un hospital, en un campamento lo que se hace es ir a la enfermería para recibir medicamentos con base en quina para atacar el paludismo, la atención era inmediata y lo más importante para los guerrilleros es que todos estaban pendientes de quien estuviera enfermo.



En la clínica es a otro precio y Alape ya lo comprendió. “Recordé el antiguo servicio de la Malaria (SEM) que detectaba el parasito e inmediatamente suministraba la primer dosis; con esos recuerdos (tonto yo) me preparé a esperar que el centro de salud que me atendió llegara con el medicamento; ahora no es así. Seguí esperando y la noche transcurrió entre más pruebas de sangre, seis en total, y la observación de la entrada de personas apuñaladas, lesionados en cabeza y cara, intoxicados por consumo de alcohol y no sé que otras sustancias, personas adultas con crisis respiratorias, en fin casos de urgencias de una noche de fin de año en Bogotá”.



Aunque muchas de sus enfermedades ocurrieron cuando la situación de orden público era compleja, siempre estaba listo el medicamento en el campamento. En el hospital no. “Amaneció y seguí esperando el medicamento que no estaba disponible, que debían buscarlo con la Secretaría de Salud del distrito, que requería de permiso especial del Ministerio de Salud”.



Claro, es un trámite normal en el sistema de salud en el país, pero Alape no lo había conocido de cerca. Llegó a la revisión médica en 2016 y salió de la clínica a mediodía del primer día del 2017. “Al fin a las 12 y 20 me suministraron la primera dosis. Habían pasado 14 horas y 20 minutos de detectada la infección de malaria causada por protozoos agentes biológicos patógenos pertenecientes al género Plasmodium falciparum que infecta los glóbulos rojos multiplica a altos niveles los parásitos en la sangre produciendo fiebres a más de 40 grados con escalofríos, síntomas de anemia severa, colapso cardiovascular, hemoglobina en la orina, líquido en los pulmones, fallas renales o hepáticas y muerte”.



Para el guerrillero es incomprensible que a pesar del grave cuadro presentado de la enfermedad a las 14 horas y 20 minutos hayan suministrado la primera dosis del medicamento.



Así que si usted es de los que piensa que su realidad está muy alejada a la de los de las FARC, pues desde ahora, podría empezar a sentirse identificado porque seguramente como le pasó a Alape, usted ha tenido que padecer largas esperas en las clínicas y ahora los guerrilleros deberán acostumbrarse a los largos trámites que se deben hacer en el país para recibir atención médica y por los cuales muchos se quejan diariamente. ¡Cosas de la vida!.