Jueces y Magistrados en desacuerdo por investigación por dilaciones en caso interbolsa

El magistrado Ermes Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, dice que los jueces no tienen la culpa por las demoras en los procesos judiciales como el caso Interbolsa, señala que existe demasiada carga laboral y el sistema no permite que el proceso continúe sin la presencia de alguna de las partes ya sea defensa, victimas o procurador.

Exige que "debe hacer cambios en el sistema penal porque es el que soporta el 98 por ciento de la problemática judicial del país" y advierte que habrá más libertades, no sólo en el caso Interbolsa sino en cualquier proceso, "es necesario que el Gobierno y el Congreso asuman sus responsabilidades, los jueces siguen la ley u está no permite continuar el proceso sin la presencia de alguna de las partes, si un defensor no asiste o se enferma la audiencia debe aplazarse".

Por eso no está de acuerdo con la Fiscalía en que la judicatura deba investigarlos por las dilaciones y demoras en el proceso Interbolsa y Fondo Premium.