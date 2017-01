Se aplaza a junio el juicio en París por corrupción contra el hijo de Obiang

El Tribunal Correccional de París decidió hoy aplazar a junio el juicio contra el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, el hijo del jefe del Estado conocido como "Teodorín", que está acusado en Francia de corrupción y malversación, entre otros cargos, en el ejercicio de sus funciones.

La presidenta del tribunal, Benedicte de Perthuis, justificó ese aplazamiento -que había solicitado la defensa de 'Teodorín' el pasado lunes al comienzo del proceso- "para una buena administración de justicia".

De Perthuis, que fijó las audiencias desde el 19 de junio al 6 de julio, se refirió al hecho de que está todavía pendiente el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) abierto por Guinea Ecuatorial contra Francia para intentar anular el juicio contra su vicepresidente, al que se reprocha haber amasado una fortuna personal gracias a su posición.

De hecho, tras un dictamen no definitivo el pasado 7 de diciembre sobre este contencioso, la CIJ abrió un plazo hasta el próximo 3 de julio para que Francia presente observaciones a esa primera decisión.

La presidenta precisó hoy que su tribunal "no necesariamente" esperará a que la CIJ se pronuncie sobre el fondo.

De Perthuis, que se quejó ante los abogados de la defensa de la ausencia del hijo del jefe del Estado ecuatoguineano pese a las citaciones en audiencias previas, preguntó si acudiría a la nueva convocatoria.

El letrado Emmanuel Marsigny respondió que no sabe "cuáles son las obligaciones oficiales" de "Teodorín", y avanzó que no renunciaba a seguir planteando el carácter a su parecer "irregular" de la citación de su cliente en su propio bufete, y no en Malabo, donde realmente reside.

La juez le replicó después señalando que la defensa había solicitado un aplazamiento, pero a la hora de discutir las fechas para fijar el calendario argumentaba no poder saber la agenda.

A ese mismo respecto, el fiscal hizo notar que "hay una cuestión que falla, y es saber si el señor Obiang estará o no".

El actual vicepresidente de Guinea ecuatorial está imputado por blanqueo, malversación de fondos públicos, abuso de bienes sociales, abuso de confianza y corrupción en un periodo de tiempo que va de 1997 a 2011.

Marsigny dijo que para el juicio tiene previsto citar como testigos "a una decena" de personas, mientras que la acusación particular contempla hacerlo con media docena.