La MSN ha vuelto mejor de lo que se había ido: Luis Enrique

El director técnico del Barcelona, Luis Enrique, habló en rueda de prensa previo al compromiso por el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao y se refirió a la forma física en la cual regresó el plantel del equipo luego de las vacaciones de fin de año.

"Estoy gratamente impresionado (con su forma física), han vuelto mejor de lo que se habían ido y estoy contento de que hayan podido disfrutar en familia", dijo el entrenador.

Sobre el compromiso de este jueves en el Estadio de San Mamés, Luis Enrique agregó: "es un equipo muy valiente, que no tiene miedo a arriesgar y tampoco creo que cambie mañana su manera de defender. Será quizás el entrenador (Ernesto Valverde) contra el que más veces me he enfrentado desde que soy técnico. Es uno de los entrenadores con más nivel del fútbol español".

El compromiso, que cerrará los juegos de ida de esta fase de la Copa del Rey, iniciará el jueves a partir de las 3:15 PM, hora colombiana, mientras que el encuentro de vuelta será el 11 de enero en el Camp Nou.