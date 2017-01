"Por bailar no se va a afectar la imparcialidad de la ONU": Imelda Daza

Imelda Daza, le restó importancia a la polémica que se ha generado en el país por cuenta de dos funcionarios de la ONU que participaron en una fiesta de la guerrilla el pasado 31 de diciembre en el departamento de La Guajira.

"Se ha armado un escándalo sin necesidad, estamos cayendo en un puritanismo político lamentable. Yo no veo ningún problema en ese evento, no hubo peligro no hay nada amenazante ni se puso en riesgo la paz. Los integrantes de la ONU son profesionales y compartir con las Farc no les resta la imparcialidad", dijo Daza.

Explicó que los acercamientos entre las partes son necesarios para que se conozcan a fondo y puedan adelantar sus labores sin problema alguno.

"Muy seguramente ha habido reuniones de las Farc con el Ejército, la Policía y el Gobierno, pero allí no ingresan los medios de comunicación. Eso no afectará en nada el trabajo de la ONU. El proceso es irreversible y eso nadie lo cambiará".

Finalmente dijo que el Centro Democrático quiere sacar réditos para la campaña del 2018 haciendo este tipo de escándalos.