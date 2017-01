Investigarán a juez que dijo "recursos del ICBF no son del Estado"

Gloria Amparo Giraldo, juez de garantías en Barranquilla es recordada por esbozar una contundente oración judicial.

"Esos recursos parafiscales son públicos, pero no pertenecen al Estado y por tanto no ingresan al fisco, no son de libre asignación, ni de libre disposición, pues por su naturaleza tienen destinación específica".

Ese fue el argumento para dejar en libertad a cinco personas, familiares del concejal de Cartagena Américo Mendoza y señalados de desviar recursos por más de 1.500 millones de pesos mediante el cobro al ICBF de refrigerios que nunca fueron entregados.

"En virtud a esas apreciaciones, los recursos provenientes de rentas paraficales no son rentas que estén incorporadas en el presupuesto general de la Nación”.

La decisión fue apelada por la Fiscalía que al mismo tiempo ordenó una investigación contra la juez para determinar si en ese fallo incurrió en alguna irregularidad.