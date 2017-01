Sara Uribe habla sobre la tormentosa relación que tuvo con Fredy Guarín

Sara Uribe quiso iniciar un año sin rencores, por eso publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que se desahoga y cuenta sobre la relación que mantuvo con el jugador de la Selección Colombia, Fredy Guarín.

La publicación inició agradeciendo el tiempo que ha pasado con su familia, lo duro que fue el cierre del programa en el que hacia parte y el tema que fue polémico el año pasado, si tuvo o no algo con el jugador.

Sobre este tema manifestó que al terminar su relación de cuatro años dejó entrar a su vida a un hombre que le sacó más lágrimas que sonrisas “cuando permito que entrará a mi vida una persona que me saco sonrisas, pero la verdad fueron más lágrimas, este caballero me denigro como mujer y acabo con mi imagen dejándome por el suelo y en burla de un país”, aunque no dio muchos detalles deja claro que no fue un gran momento de su vida.