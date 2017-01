Conciertos que no se pueden perder este 2017

En el 2017 tendremos a diversos estilos de música, estos son los conciertos que ya se ha confirmado.

Festival Storyland en Cartagena

Este evento que se realiza este fin de semana 6 al 8 de enero tendrá en tarima a grandes artistas como el ganador del Grammy Tiesto, Oliver Heldens, Luciano, Nicole Moudaber, Art Department, Sunnery James & Ryan Marciano, Andrew Rayel, entre otros.

Jump Fest

Se realizará el 24 de febrero en Bogotá, en donde participarán Diplo, Mad Porfessor, Dj Mike Style y Rat Race.

Ana Gabriel

A tierra paisas llegará la cantante mexicana para presentar sus éxitos de música ranchera el 4 de marzo.

Festival Estéreo Picnic

Este evento que inicia el 23 de marzo y termina el 25 tendrá la participación de artistas como The Strokes, The Weeknd, Deanmau5, Justice the xx, Martin Garrix, Wiz Khalifa.

Future, Carnaval Afro/Latino en Medellín

Artistas como Wiz Khalifa quien se presentará en primer día en el Estéreo Picnic, llegará como artista principal a este evento y cerrará el 24 de marzo con la compañía del reguetonero Tego calderón.

The 1975

La banda británica tocará por primera vez en Colombia el 6 de abril.

Justin Bieber

El 12 abril el canadiense llega por segunda vez al Campin con su gira Purpose.

Korn

La banda de un metal se presentará el 17 de abril en Bogotá, esta sería la segunda vez que pisa terreno colombiano.

Soda Stereo junto al Circo del sol

Del 3 al 23 de septiembre se presentará este espectáculo en el que se hará homenaje a la banda de rock argentina Soda Stereo.