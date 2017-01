Loeb y Price toman el liderato del Dakar en la segunda etapa

El francés Sebastien Loeb (Peugeot) y el australiano Toby Price (KTM) ganaron este martes la segunda etapa del Dakar en las categorías autos y motos, respectivamente, y se adueñaron de sus respectivos lideratos en la general.

San Miguel de Tucumán, 3 ene (EFE).- El francés Sebastien Loeb (Peugeot) y el australiano Toby Price (KTM) ganaron este martes la segunda etapa del Dakar en las categorías autos y motos, respectivamente, y se adueñaron de sus respectivos lideratos en la general.

Loeb se impuso con un tiempo de 2:06:55 horas, seguido por el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), segundo a 1:23 minutos, y el español Carlos Sainz (Peugeot), tercero a 2:18.

El nueve veces campeón del mundo de rallys le arrebató el liderato en la general a Al-Attiyah, ganador de la primera etapa, con un margen de 28 segundos sobre catarí y de 1:56 minutos sobre Sainz.

"Me gusta estar en esta posición, es bueno tener un lugar así, pero el rally recién empieza. El especial de hoy era realmente muy rápido. Espero que mañana pueda mantener el ritmo para estar en la pelea", dijo.

"Espero que podamos seguir como hasta ahora, hemos rodado a buen ritmo y evitado los errores. Hemos logrado hacernos con el liderato del rally, lo cual demuestra que nuestro ritmo es bueno, en contacto con los demás", agregó.

Al-Attiyah dijo que "la etapa de hoy ha estado cargada de peligros, sobre todo en forma de animales y de agua".

En tanto, Sainz comentó que perdió "un poco de tiempo" porque "una alarma del coche se activaba de vez en cuando".

"Hoy ha sido una especial muy rápida, con situaciones cambiantes a lo largo de los kilómetros cronometrados, unas zonas con barro y otras con polvo. Hemos perdido un poco de tiempo, ya que una alarma del coche se activaba de vez en cuando, lo que nos hacía ir con precaución cuando se disparaba", explicó Sainz.

El francés Stephane Peterhansel (Peugeot), campeón defensor y ganador de doce Dakars, seis en motos y seis en autos, comenzó con el pie izquierdo y es séptimo, a 7:26 minutos del líder.

El gran perdedor de esta segunda etapa fue el español Xavier Pons (Ford), que se despistó e incluso perdió una rueda.

"Xavier Pons bajará bastantes puestos en la general de este martes. El piloto español se ha salido de pista y no consigue reanudar la carrera al haber perdido una de las ruedas traseras. El piloto de Ford espera ahora a que llegue su asistencia", informó el Dakar a través de su sitio web.

Pons estaba segundo en la general tras finalizar segundo en la primera etapa, a solo 24 segundos del catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota).

En motos, Price ganó con un tiempo de 2:37:32 horas, seguido por el austríaco Matthias Walker (KTM), a 3:22 minutos, y el portugués Paulo Gonçalves (Honda), a 3:51, y es el nuevo líder.

Walker fue sancionado, por no presentar una tarjeta de control, con cinco minutos de penalización en la clasificación general, que Price lidera seguido por Goncalves a 2:54 minutos, Sunderland a 3:23 y De Soultrait a 3:41.

"Fue un día bastante difícil por todas esas vacas y por todo el polvo", dijo Price, el campeón defensor.

Gonçalves en cambió le atribuyó la dificultad de esta etapa a la temperatura, que rondó los 47 grados centígrados. "Los primeros días siempre son especiales por el calor. Terminamos empapados de sudor", afirmó.

El español Juan Pedrero (Sherco), ganador de la primera etapa tras una sanción al más rápido, el francés Xavier De Soultrait (Yamaha), fue decimotercero a 8:09 minutos del líder.

De Soultrait finalizó cuarto a 4:06 minutos de Price, y el quinto fue el británico Sam Sunderland (KTM), a 4:19.

El español Joan Barreda (Yamaha), uno de los candidatos, es otavo en la clasificación general a 5:32 minutos del líder.

"Estoy contento con la jornada y con esta etapa de transición donde no se han producido grandes diferencias. El auténtico balance de este tipo de etapa es estar aquí y no haber cometido muchos errores. En esta etapa no había que ponerse nervioso. Pero en las próximas vamos a intentar atacar", explicó Barreda.

En quads, el argentino Pablo Copetti ganó con 3:14:29 horas, seguido por el paraguayo Nelson Sanabria a 1:59 minutos y el francés Axel Dutrie a 5:31.

En la general, Copetti lidera con 3:49:06, perseguido por Sanabria a minutos 1:54 el brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha), ganador de la primera etapa, a 4:20.

Los camiones fueron los últimos en partir y el holandés Martin Van Den Brink (Renualt) se adueñó de la etapa con un tiempo de 2:37:03 horas, seguido por el ruso Dmitry Sotnikov (Kamaz) a 2:03 minutos y el holandés Peter Versluis (Man) a 2:52.

En la general Van Den Brink es primero con 3:07:33 horas, y lo siguen Sotnikov a 3:09 minutos y el checo Martín Kolomy (Tatra) a 3:11.

La segunda etapa tuvo un recorrido de 803 kilómetros, 275 de ellos cronometrados, que unió la ciudad de Resistencia con la de San Miguel de Tucumán.

Al igual que en la primera, disputada en el sur paraguayo, el calor y el polvo fueron nuevamente las principales dificultades que tuvieron los pilotos en el trayecto de hoy, que atravesó también la provincia de Santiago del Estero, en un trazado totalmente argentino.

La próxima etapa, que se corre este miércoles, une la ciudad de San Miguel de Tucumán con la de San Salvador de Jujuy.

Autos, quads y motos hacen un trayecto de 780 kilómetros, 364 de ellos cronometrados, y los camiones de 757 kilómetros, con 119 de especial.

Este recorrido, que incluye el cruce de ríos, es el primero que llevará a los pilotos a la altura, ya que parte de la etapa se corre a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.