Un año de éxito para Zidane

El 4 de enero se cumple un año de éxito de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid, el primer entrenador francés en la historia del club que instaló la felicidad en el madridismo tras reemplazar en el puesto a Rafa Benítez, y conducir a la conquista de la Undécima, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

"Para Zidane la palabra imposible no existe", dijo Florentino Pérez en la presentación de Zidane como primer entrenador del Real Madrid. Era el salto esperado por todos tras ganar experiencia como mano derecha de Carlo Ancelotti y dirigiendo en la cantera.

"Siento más emoción que cuando firmé como jugador", aseguró Zizou en una presentación en la que exhibió su timidez, acompañado de su familia, en un día en el que cambió el rumbo del Real Madrid. La temporada con Benítez iba por mal camino. La distancia con el vestuario era insalvable y Florentino Pérez no tuvo más remedio que dar paso al que es el undécimo técnico bajo sus mandatos.

"Estaba un poco más estresado hace un año que ahora", recordó Zidane a horas de cumplir un año en el banquillo blanco. "Siempre estoy así, con nervios, pero ya menos. La presentación fue estresante", recordó.

El balance doce meses después no puede ser mejor. Solo dos derrotas en 53 partidos dirigidos. La conquista de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid en la final de Milán, la Supercopa de Europa frente al Sevilla y el reciente Mundial de Clubes.

Ha logrado récords y busca más. 90 puntos en 35 partidos de Liga. 16 victorias consecutivas superando un registro histórico de Miguel Muñoz en el club blanco. También dejó atrás el mejor arranque de temporada con Fabio Capello y el récord invicto de Leo Beenhakker. Su Real Madrid alcanza 37 partidos sin perder y se acerca a marcas mundiales.

"Me siento bien, contento del trabajo pero esto es muy largo y queda mucho. Estamos contentos por lo que estamos haciendo todos y los jugadores son los primeros protagonistas", reconoce en su balance siempre dando el protagonismo a sus futbolistas.

"No esperaba ganar tanto. He ganado muchas cosas de jugador pero siempre mi idea cuando hago una cosa es intentar dar el máximo para ganar. Tengo que mejorar en todo, será siempre así porque así fui de jugador y pensaba lo mismo con 33 años. Un jugador siempre puede mejorar y un entrenador más todavía. No voy a decir que soy bueno, lo único es que tengo pasión por el fútbol. Lo llevo dentro toda mi vida y es la cualidad que debe tener un jugador como un entrenador".

En los doce intensos meses que Zidane ha vivido al mando del Real Madrid destaca un recuerdo por encima de todos, la conquista de la Undécima. "El mejor recuerdo es ganar la Champions. No me va a pasar veinte veces en mi vida ganarla como entrenador del Real Madrid y es lo mejor que tengo en mi cabeza".