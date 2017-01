Pizzi defiende a Bravo de críticas de la prensa inglesa

El seleccionador chileno, Juan Antonio Pizzi, se unió hoy a Pep Guardiola y salió al paso de las críticas que recibió el portero y capitán de la selección de Chile, Claudio Bravo, tras los errores que cometió este lunes con su club, el Manchester City.

"Hay futbolistas que su sola presencia me transmite tranquilidad. Bravo es uno de ellos. No tengo ningún comentario con respecto a ese tema. Aparte de un partido bueno o malo, lo que aporta es superlativo", comentó Pizzi en la rueda de prensa previa a la salida del equipo para disputar la China Cup, torneo que disputará en el país asiático frente a la selección anfitriona, Islandia y Croacia.

El técnico argentino aseguró que se sigue planteando la convocatoria del volante Martín Rodríguez, que está en México para incorporarse al Cruz Azul.

"Le hemos dado autorización para que resuelva cuál va a ser su futuro. En estos momentos está en México. Estamos a la espera que nos informe de su decisión y los pasos a seguir en su carrera, y de ahí veremos cuál es nuestra decisión. Sigue estando contemplado para el viaje a China y esperaremos su situación. De no ir él, no se contempla otro jugador en su reemplazo", explicó.

Pizzi anunció que ya ha elegido a los capitanes de la Roja para la cita china y que estos serán, por este orden, Jean Beausejour, Eduardo Vargas y José Pedro Fuenzalida, los tres únicos titulares de la selección que han sido considerados para la China Cup.

En referencia a la convocatoria para el torneo, en la que faltan muchos habituales que juegan en Europa y no han recibido el permiso de sus equipos, Pizzi señaló que no se trata de un "recambio", pese a que muchos jugadores jóvenes vestirán la camiseta de Chile por primera vez.

"Es un aprendizaje para todos. Me gusta hablar de integración, no de recambio. No existe la decisión 'estos 9 futbolistas no vienen y llegan otros'. El proceso es paulatino de acuerdo a las posibilidades que vamos viendo, y que hemos hecho en este período. En 2016 incluí a futbolistas que no habían tenido mayor participación y que hoy están en condiciones", indicó.

Pizzi también se refirió al próximo partido con Argentina, como visitante, en las eliminatorias para el Mundial de Rusia de 2018 y afirmó que le da igual en qué estadio se juegue.

"El tema del estadio no va a incidir a la hora del partido. Independiente de cuál sea, nosotros creemos que nos vamos a preparar bien", dijo en alusión a las versiones de que ese encuentro, a jugarse el 27 de marzo próximo, se jugaría en La Bombonera, el estadio del Boca Juniors.