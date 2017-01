Medallista olímpico Ismael Hernández asegura que trabaja por nuevos sueños

El mexicano Ismael Hernández, medallista olímpico de bronce de pentatlón moderno, aseguró hoy que por haber logrado el sueño de su vida no cruzará los brazos, y ya trabaja para superarse a sí mismo en la temporada 2017.

"Busco nuevos sueños, las vacaciones no lo fueron tanto y ya me entreno en forma", dijo a Efe Hernández, considerado una de las revelaciones del deporte de Latinoamérica en el 2016 porque fue ignorado en las apuestas de su deporte en los Juegos Olímpicos y terminó tercero.

Con un gran rendimiento en la competencia de atletismo, Hernández dio una de las sorpresas más agradables para la delegación mexicana en los Río 2016 al ganar la presea de bronce con 1.468 puntos, en una prueba dominada por el ruso Alexandr Lesun (1.479) y el ucraniano Pavlo Tymoshchenko (1.472).

"Nadie lo esperada porque me manejo con un perfil bajo, cuando los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 solo prometí dar lo mejor y gané dos preseas de oro, en los Panamericanos del 2015 fue igual y alcancé plata y antes de los Olímpicos no era favorito y eso me permitió trabajar sin presiones", observó.

Hernández, de 26 años, es una de las cartas principales del deporte mexicano en el ciclo olímpico que acabará en los Juegos de Tokio 2020; según sus entrenadores, a pesar de ser uno de los tres mejores del mundo, tiene mucho margen de mejoría.

"Aunque la carrera es lo mejor que tengo, debo trabajar en las cinco pruebas para tratar de mantener un equilibrio; sobre todo debo cuidar la esgrima y el tiro deportivo", reconoció.

Hoy el pentatleta hizo un entrenamiento de natación y otro de atletismo además de trabajo de gimnasio en el arranque de una temporada que tendrá su principal reto en los Mundiales de Egipto de El cairo, Egipto, del 21 al 29 de agosto.

"La idea es llegar a los Mundiales en la mejor forma y ser protagonista", señaló.

El mexicano trabajará en su país hasta el mes de mayo cuando reaparecerá en el circuito internacional en la Copa Mundial de Polonia.