Por qué es un éxito de ventas el libro "Mi Lucha" de Adolf Hitler 90 años después

Una copia original de "Mi lucha": fue el manifiesto de Hitler para la conquista y la intolerancia racial.

No es un libro nuevo y tampoco es considerado uno bien escrito.

A más de 90 años de su lanzamiento, Me in Kampf (Mi lucha) del líder nazi Adolf Hitler está resultando un éxito de ventas.

El instituto de investigación alemán que publicó en enero de 2016 una edición especial del libro comunicó que, desde su lanzamiento, las ventas han superado las expectativas.

Cerca de 85.000 ejemplares en alemán del manifiesto antisemita nazi fueron vendidos : muchos para ser un texto académico.

El editor y director del Instituto de Historia Contemporánea (IfZ) en Múnich, Andreas Wirsching, dijo: " L as cifras nos abrumaron" .

A finales de enero, el IfZ lanzará una sexta reimpresión con notas críticas de los estudiosos.

¿Qué es " Mi lucha " ?

Fue originalmente impreso en 1925, ocho años antes de que Hitler llegara al poder.

Fue editado por el segundo de Hitler, Rudolf Hess, y describe su ideología política.

Incluye los planes futuros para Alemania en ese entonces, incluyendo Lebensraum, la necesidad de colonizar el territorio vecino para permitir a Alemania alcanzar su potencial máximo.

Lo derechos editoriales pertenecen, desde después de la Segunda Guerra Mundial, al estado de Baviera, que se negó a reimprimir la obra para evitar la incitación al odio.

Ese copyright expiró a finales de 2015, momento en que pudo salir la edición en alemán.

A diferencia de las ediciones de la era nazi, "Mi lucha" del IfZ tiene una cubierta blanca lisa , sin la imagen de Hitler .

La esvástica y otros símbolos nazis están prohibidos en Alemania.

Y ciertamente esta última edición no es un ejemplar de bolsillo.

El libro pesa 5,4 kg y contiene 3.700 notas de pie de página , es una gran pieza para estudio, según se describió cuando se lanzó al mercado en enero del año pasado.

El editor Andreas Wirsching dijo a la agencia de noticias alemana DPA que la IfZ estaba planeando una edición corta en francés, "pero solo dos tercios de nuestros comentarios serán traducidos".

La primera tirada en Alemania en 2016 fue de 4.000 ejemplares.

La edición de "Mi lucha" de IfZ incluye abundantes notas de los académicos que proporcionan contexto al libro.

La decisión de republicar el libro inflamatorio fue criticada por grupos judíos.

Interés del público

Desde su lanzamiento y por varias semanas resultaba muy complicado encontrar copias del libro, ya que el Instituto de Historia Contemporánea había optado por una tirada inicial muy baja.

Las impresiones subsecuentes tardaron extrañamente mucho tiempo en llegar a las librerías.

Sin embargo, los esfuerzos del instituto de Múnich y las autoridades alemanas para tratar de impedir que "Mi lucha" se convirtiera en un bestseller fracasaron , según detalló a la BBC el pasado junio, Thomas Weber, profesor de Historia y Asuntos Internacionales en la Universidad de Aberdeen, Reino Unido.

El interés público en el libro fue avivado innecesariamente manteniendo vivo el aura de lo prohibido.

A mediados de abril, "Mi lucha" había conseguido liderar la influyente lista de libros más vendidos del diario alemán Der Spiegel , donde permaneció durante varias semanas.

Sin embargo, no hay señales de que la gran mayoría de la gente que compra " Mi lucha " lo estuviera haciendo por cualquier otra razón que la curiosidad y el interés genuino, analizó Weber.

El temor expresado en Alemania y en otros lugares es que el libro de Hitler pueda provocar una nueva ola de antisemitismo y un resurgimiento de la derecha radical.

En diciembre de 2015, el profesor Wirsching defendió la publicación de su instituto de Mein Kampf

"No es un éxito rotundo" por Damien McGuinness corresponsal de la BBC en Berlín

El hecho de que el manifiesto nazi alcanzó el número uno en los ranking de no ficción del diario Der Spiegel en abril es citado como prueba de que la propaganda de Adolf Hitler está regresando a Alemania.

Pero el término bestseller no significa necesariamente mucho. Un cuarto de todos los libros vendidos en Alemania se compran en el período previo a Navidad. En otras épocas del año es posible clasificar en los listados con relativamente pocas ventas.

"Mi lucha" es un texto académico caro, y está siendo comprado por bibliotecas, escuelas y académicos de historia.

Para un libro de no ficción alemana, las ventas de 85.000 no son malas. Pero las cifras no indican un éxito rotundo.

El actual libro de no ficción más vendido en la actualidad en Alemania es The Hidden Life of Trees , (La vida oculta de los árboles) un libro sobre el ecosistema del bosque, que ha vendido medio millón de copias hasta ahora.

Prohibición en Baviera

Después de la derrota de la Alemania nazi en 1945, las fuerzas aliadas entregaron los derechos de autor al estado de Baviera.

Bajo la ley alemana el copyright dura 70 años.

Mientras que el gobierno regional de Baviera sostuvo el copyright, la reimpresión del libro fue prohibida. Pero el copyright expiró hace un año.

Hitler explicó su visión del mundo en Mein Kampf (Mi lucha)

Wirsching dijo que impulsaba a que maestros "inteligentes" usen la edición IfZ en el aula.

Sin embargo, se manifestó en contra del hecho de "repetir la absurda discusión de los años cincuenta, cuando la gente decía que 'todo era culpa de Hitler'".

El editor dijo que la IfZ había obtenido sólido asesoramiento jurídico antes de volver a publicar el libro en una escala limitada.

Y la edición académica estaba destinada en parte a evitar cualquier edición de los simpatizantes nazis.

"Sería irresponsable dejar que este texto se propagara arbitrariamente", dijo a DPA.