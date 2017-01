Polémica por video en el que funcionarios de la ONU estarían bailando con guerrilleras de las Farc

Se trata de un video de 25 segundos que anda rondando por las redes sociales. Allí se ve la que sería una fiesta de las Farc en una de las zonas de pre-agrupamiento celebrando las fiestas navideñas.

Las críticas se dan porque en medio del baile de vallenato hay dos personas que serían de la ONU, están con chaleco azul y los distintivos que los identifica. Eso ha generado el rechazo de algunos congresistas aunque otros creen que la discusión no tiene sentido.

La representante María Fernanda Cabal, señaló que ese video demuestra que no se puede confiar en el proceso de verificación que está haciendo la ONU. “Es una vergüenza eso que pasó, la ONU debe demostrar que hace su papel con seriedad y no estar participando en parrandas navideñas. La ONU es una empresa burocrática internacional que no tiene sentido”.

El senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, aseguró que el Gobierno debe ponerle atención a ese tipo de denuncias ya que el proceso de monitoreo y verificación puede echarse al traste por cuenta de actuaciones como la de esos observadores de la ONU. “Eso genera muchísima desconfianza. Es un manto de duda sobre la efectividad del proceso que se está adelantando. El Gobierno debe tener controles para que eso no pase”.

El presidente del Partido de La U, Armando Benedetti, aseguró que ese tipo de cosas no deben pasar, pero criticó que la oposición use las redes para fines políticos.

“Tampoco la oposición debe dramatizar las cosas como lo están haciendo. Bailar y tomar no está prohibido y debemos celebrar que estén bailando y no echando bala. Creo que no podemos caer en el error de decir que por esas cosas se dañó el proceso de paz”.

Finalmente la representante Angélica Lozano de la Alianza Verde aseguró que el tema se está utilizando políticamente y que se está armando una tormenta en un vaso con agua.

“Los colombianos deben tener un criterio para saber qué es grave y qué no. Que haya un trato cordial de los funcionarios de la ONU con las Farc no quiere decir que no estén cumpliendo con su labor. Es mejor que los guerrilleros estén bailando a estar disparando en las montañas”.

Caracol Radio consultó a las Farc y aseguran desconocer la fecha de la supuesta fiesta, pero que harán las averiguaciones. La ONU se pronunciará este lunes en la tarde sobre la supuesta parranda en la que habrían participado dos de sus funcionarios.