El proceso de extinción de dominio que en la Fiscalía completó 19 años

Demandas por más de $20.000 millones están en juego y en riesgo para el Estado por un operativo contra el lavado de activos y la extinción de dominio que Estado Unidos arrancó en 1996 y terminó 14 años después, pero que la Fiscalía en Colombia insiste mantener agonizante por casi dos décadas.

Las personas y empresas a quienes les incautaron el dinero no entienden por qué aún con el cierre de la investigación por cuenta de la justicia norteamericana y la orden de devolución del dinero, la Fiscalía insiste en mantener el proceso.

El abogado Edgar Parra, representante de las empresas involucradas, acusa a la Fiscalía de dilatar la devolución del dinero, básicamente y según él, porque los funcionarios encargados de la custodia se lo robaron.

“La nueva fiscal, 21 de Extinción de Dominio, después de que ya se agotó una etapa de probatoria, que ordenó la delegada, sin ninguna prueba, ahora quiere seguir dilatando y entrabando, la decisión de entrega de los dineros”.

Por este caso la Fiscalía ya imputó cargos a dos exfuncionarios y dos personas que recibieron los títulos que representaban ese dinero, pero el abogado advierte que cinco demandas, tres muy avanzadas, tienen al Estado en riesgo de pagar más de $20.000 millones.

“Que los funcionarios a cargo se los robaron o los desaparecieron, no es problema nuestro, le pedimos al señor fiscal que se apersone de esta situación porque no es posible que 19 años de un proceso, se roben la plata y la Fiscalía no responda”.