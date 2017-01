Critican "falta de profundidad" y ausencia de temas en discurso de Varela

El discurso de rendición de cuentas que ofreció hoy el presidente panameño, Juan Carlos Varela, careció de profundidad y evadió temas importantes como el migratorio y la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral (TE), opinaron analistas locales consultados por Efe.

Varela, que cumplió la mitad de su mandato de 5 años, habló ante la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) sobre retos pendientes, como las reformas electorales y constitucionales, y de logros, como la transparencia en la administración pública, la reducción de la criminalidad y que se haya mantenido la paz social y el crecimiento económico, que rondará el 5 % en el 2016.

A juicio del expresidente del Colegio Nacional de Economistas y catedrático, Adolfo Quintero, el discurso de Varela fue "de poca profundidad", pues no se precisaron "mecanismos puntuales que permitan lograr los objetivos que conceptualmente planteó".

Puso como ejemplo que el mandatario citara que las hectáreas cultivadas de arroz en Panamá pasaron de 51.000 a 60.000.

Se trata de unas cifras que, a juicio de Quintero, "no denotan nada" y más bien "comprueban la desesperación que tienen los productores" de ese rubro.

Los agricultores de arroz "no compaginan la producción y cosecha con la disponibilidad de almacenaje. Estamos duplicando el gasto en algunos rubros por la falta de políticas para el sector", argumentó el economista.

Por su parte, la exdirigente del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exalcaldesa de San Miguelito Balbina Herrera, dijo a Efe que Varela evadió asuntos importantes como el tema migratorio y el de la elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral.

Sectores panameños se quejan de que miles de extranjeros pueden regularizarse gracias a unos decretos ejecutivos que a su juicio perjudican la mano de obra local.

Sobre el anuncio presidencial de que dentro de los próximos seis meses se diseñará una hoja de ruta para las reformas constitucionales, la también exministra y exdiputada por el PRD dudó que sea posible.

"Yo creo que eso en 6 meses no se va a lograr no hay el tiempo, además que vamos a entrar en un proceso de campaña electoral (...) eso (las reformas constitucionales) se hace al principio (del Gobierno) cuando hay un clima de mucha confianza, pero ya no hay ese clima de tanta confianza", opinó Herrera.