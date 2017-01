Indagarán irregularidades en finanzas cometidas por anterior Gobierno P.Rico

El nuevo gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, advirtió hoy que se investigarán posibles irregularidades cometidas en las finanzas públicas por el Ejecutivo saliente encabezado por Alejandro García Padilla, durante la ceremonia de toma de posesión de su cargo para los próximos 4 años.

"Se llevarán a cabo investigaciones para aclarar todo esto", sostuvo Rosselló en relación a la ejecutoria del Gobierno saliente, a escasos metros de García Padilla, que dejó entrever una sonrisa al escuchar las acusaciones de su sucesor.

A juicio de Rosselló "no se debieron utilizar los fondos de pensiones para gastos operacionales del Gobierno" ni otras prácticas que, según sostuvo, llevó a cabo el Gobierno saliente como no pagar a acreedores de la deuda pública, que ronda los 68.000 millones de dólares, o no cumplir con los proveedores de las agencias públicas.

Además, aseguró que durante los años en que García Padilla estuvo al frente del Gobierno se escondieron datos financieros de las cuentas públicas, una práctica que catalogó de irresponsable.

"La falta de dinero actual presenta un panorama desolador", dijo el nuevo gobernador sobre la herencia que recibe de García Padilla.

Rosselló subrayó que esa falta de liquidez a la que se enfrenta su Ejecutivo es un hecho sin precedentes en la historia de Puerto Rico, problema al que dijo se va a enfrentar con trabajo desde hoy mismo.

"Hoy comenzamos la reconstrucción de nuestra patria", resaltó, tras apuntar que la generación que representa "cambiará el rumbo de la historia de Puerto Rico".

"Comenzamos la recuperación del pueblo", indicó el nuevo jefe del Ejecutivo de la isla caribeña.