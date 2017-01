Los retos del deporte colombiano en el 2017

No será fácil para el deporte colombiano superar los grandes logros alcanzados durante el 2016; sin embargo, y en gran medida gracias a lo sembrado durante el año anterior, el deporte nacional tendrá durante este 2017 una gran participación a nivel internacional.

- FÚTBOL

A nivel de selecciones, los ojos recaen sobre el equipo de José Pékerman, que buscará recomponer el camino en los seis juegos restantes para alcanzar su tiquete a la Copa del Mundo de Rusia 2018. No obstante, las categorías juveniles también tendrán participación en busca de su sueño mundialista.

Sudamericano Sub 20 (18 de enero / 11 de febrero)

Colombia integra el Grupo A del torneo junto al local Ecuador, Chile, Brasil y Paraguay. El torneo entrega cuatro plazas al mundial de la categoría que se celebrará en Corea del Sur durante el mes de mayo.

Sudamericano Sub 17 (23 de febrero / 19 de marzo)

El certamen que se celebrará en Chile entrega cuatro cupos al mundial de la categoría a celebrarse en India durante el mes de octubre. Aún no se ha llevado a cabo el sorteo para conocer los rivales de la Selección.

Eliminatorias

Fecha 13 [23/03/17]: Colombia vs. Bolivia (Barranquilla)

Fecha 14 [28/03/17]: Ecuador vs. Colombia (Quito)

Fecha 15 [31/08/17]: Venezuela vs. Colombia (Por definir)

Fecha 16 [05/09/17]: Colombia vs. Brasil (Barranquilla)

Fecha 17 [05/10/17]: Colombia vs. Paraguay (Barranquilla)

Fecha 18 [10/10/17]: Perú vs. Colombia (Lima)

Copa Libertadores (23 de enero / 29 de noviembre)

Colombia contará con la participación de cinco equipos en el certamen y buscará retener el título del cuadro paisa. Dos que iniciarán desde la segunda fase: Junior y Millonarios, y tres que estarán directamente desde fase de grupos: Nacional, Santa Fe y Medellín.

Copa Sudamericana (28 de febrero / 13 de diciembre)

Colombia tendrá cuatro equipos en el torneo: Cali, Patriotas, Rionegro Águilas y Tolima, quienes conocerán sus rivales el día 30 de enero en un sorteo que se llevará a cabo en Uruguay.

Recopa Sudamericana (Fecha por definir)

Nacional, campeón de la Copa Libertadores, y Chapecoense, campeón de la Copa Sudamericana, se medirán en un emotivo encuentro con fecha aún por definir. Por ahora ningún equipo del país ha logrado este título.

-BÉISBOL

Clásico Mundial (11 de febrero / 25 de septiembre)

Es la primera vez que Colombia participa en la competencia más importante del mundo del béisbol a nivel de selecciones. El torneo se llevará a cabo en cuatro distintas etapas, iniciando el 11 de febrero en Corea del Sur.

El combinado nacional se ubica en el Grupo C, cuyo debut será en Miami el 10 de marzo. Los nuestros comparten grupo con Canadá, República Dominicana y Estados Unidos.





-TENIS

Copa Davis (7 de abril / 9 de abril)

Colombia buscará una vez más acceder al grupo mundial de la Copa Davis, torneo en el que debutará en la segunda ronda del Grupo principal de la Zona Americana entre el 7 y 9 de abril, esperando rival que saldrá del vencedor entre República Dominicana y Barbados.

-CICLISMO

Aún no ha sido definido el calendario de los principales ciclistas colombianos durante el 2017; sin embargo, se conoce que el Tour de Francia será nuevamente el principal objetivo de Nairo Quintana, nuestro máximo referente en el mundo del ciclismo. De igual manera, se cree que Esteban Chaves pueda buscar su primer Giro de Italia, carrera en la que ya se vistió de rosa en el 2016, donde fue subcampeón.

No obstante, la generación dorada del ciclismo colombiano garantiza que habrá un representante nacional en las tres grandes del deporte a ruedas.

Giro de Italia (5 de mayo / 28 de mayo)

Tour de Francia (1 de julio / 23 de julio)

Vuelta a España (19 de agosto / 10 de septiembre)

- BMX

Mundial de BMX (26 de julio / 30 de julio)

La cita Mundial de BMX para 2017 será en Rock Hill, donde Colombia contará con representación en las categorías élites femenina y masculina, destancado los medallistas Olímpicos Mariana Pajón, Carlos Mario Oquendo y Carlos Ramírez.

-ATLETISMO

Mundial de Atletismo (5 de agosto / 13 de agosto)

El Mundial de Atletismo se celebrará en Londres entre el 5 y 13 de agosto, la delegación nacional estará liderada por su campeona olímpica de salto triple, Caterine Ibargüen.

-OTROS DEPORTES

Juegos Mundiales (20 de julio / 30 de julio)

Los Juegos Mundiales son un evento multideportivo que reconoce a todas las disciplinas que no tienen espacio en los Juegos Olímpicos, la edición de este año se celebrará en Polonia y la delegación nacional espera destecar en deportes como el squash, el patinaje y los bolos.

Juegos Bolivarianos (11 de noviembre / 25 de noviembre)

Santa Marta será sede de los Juegos Bolivarianos del 2017, donde estarán presentes deportistas de 7 distintos países, compitiendo en 36 diferentes disciplinas deportivas. Cali será subsede del evento acogiendo deportes como el bolo, el ciclismo de pista, tiro deportivo y golf.