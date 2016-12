El vicepresidente uruguayo evalúa preparar tesis para validar sus estudios

El vicepresidente uruguayo, Raúl Sendic, aseguró que está "meditando seriamente" la posibilidad de preparar la tesis para validar los estudios en Genética Humana, cuya culminación fue puesta en duda a principios de este año y generó una polémica en ese país, informaron hoy medios locales.

"Existe la posibilidad de hacerlo y quizás lo haga. En los próximos meses lo voy a analizar y tomaré una decisión. No me va a cambiar la vida; tampoco me cambió hacer esos estudios en Cuba, pero lo estoy meditando seriamente", expresó Sendic en entrevista con la publicación local Caras y Caretas.

La polémica sobre la condición de licenciado universitario de Sendic se desató luego de que respondiera que "nunca" concluyó una carrera en Genética Humana a una periodista del diario local El Observador, interesada en saber si la calidad de licenciado que se atribuye en alguno de sus currículos es verdad.

"Fue un error y lo admití en la mesa política (del Frente Amplio) no haber validado esos estudios, porque obviamente en algún momento alguien iba a pedir esa validación", aseguró Sendic durante la entrevista.

"También fue un error creer que las circunstancias que rodearon mi vida en Cuba iban a ser comprendidas por todos", subrayó.

Pese a que reconoció errores en la forma en la que manejó el tema, el vicepresidente sostiene que "lo más importante" es que siempre se manejó con "la verdad".

"Nunca usé esas licencias de docencia e investigación que cursé en Cuba, salvo colaborando en varios trabajos que fueron publicados y que creo que colaboraron en el avance de la genética en Cuba", explicó Sendic.

A mediados de diciembre el vicepresidente confesó durante una entrevista que pensó en renunciar a su cargo tras la polémica y afirmó que este fue el "peor año" de su "vida política".