Turquía anuncia que seguirá combatiendo contra las milicias kurdosirias

Estambul, 30 dic (EFE).- Turquía seguirá combatiendo a las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG) a pesar del alto el fuego y no desea que participen en la nueva ronda de negociaciones de paz para Siria, confirmó hoy el ministro turco de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu.

El jefe de la diplomacia turca destacó que desde un principio, Ankara le dejó claro a Moscú que las YPG "no deben estar en Astaná", la capital de Kazajistán en la que Rusia quiere celebrar próximamente una reunión entre delegados del régimen sirio y los rebeldes para negociar una salida del conflicto.

Çavusoglu hizo estas declaraciones, recogidas en la web de su Ministerio, durante una rueda de prensa en la ciudad turca de Alanya, recordando que Ankara considera al YPG terrorista por sus vínculos con el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía.

"Ahora mismo no hay diferencia entre el PKK e las YPG. No tenemos nada contra nuestros hermanos kurdos, pero no tenemos tolerancia hacia las organizaciones terroristas. Si en el futuro dejan las armas y en lugar de establecer un cantón de terror apoyan la unidad, convivencia e integridad territorial de Siria, pueden vivir con tranquilidad en una administración integradora", dijo el ministro.

Ankara atribuye a las YPG la intención de establecer un Estado independiente kurdo en el territorio que domina en el norte de Siria, aunque hasta ahora, el grupo no ha declarado este objetivo.

"Antes que nada deben dejar el terrorismo. Si no lo hacen, si continúan con la lucha terrorista como ahora, nuestra lucha contra ellos continuará. Al ser Turquía, continuamos nuestra lucha contra el PKK, las YPG y el Dáesh (siglas en árabe del Estado Islámico)", insistió Çavusoglu.

El acuerdo del alto el fuego, que entró en vigor en la madrugada del viernes, excluye a "las organizaciones reconocidas como terroristas por Naciones Unidas", un criterio que cumplen en Siria dos milicias, el Estado Islámico y el Frente para la Conquista del Levante (antiguo Frente Al Nusra, en su tiempo filial siria de Al Qaeda) pero no las YPG.

Preguntado por el Frente para la Conquista del Levante, Çavusoglu afirmó de forma rotunda que "es una organización terrorista y no puede estar" en Astaná.

"Ahora en las redes sociales intentan presentar a Al Nusra como una organización inocente. Pero nosotros las pusimos en la lista de terroristas en 2013. Hay que diferenciar claramente entre terroristas y oposición moderada", dijo el ministro.