Gremios aéreos argentinos irán a huelga si permiten audiencia a "low cost"

Representantes de gremios aeronáuticos argentinos amenazaron hoy con una huelga nacional si la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) convoca una nueva audiencia pública autorizada por el Gobierno para estudiar la entrada de aerolíneas de bajo costo.

El secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APLA), Genaro Llano, dijo hoy que de hacerse, el paro nacional de actividades se produciría la primera semana de marzo.

Llano explicó que la ANAC podría permitir que las empresas de líneas aéreas de bajo coste Ryanair (Irlanda) y Norwegian Air Shuttle (Noruega) se presenten en una nueva audiencia pública para escuchar a sus representantes en marzo de 2017.

La última audiencia tuvo lugar el pasado martes en el porteño barrio de La Boca y contó con la participación de líneas "low cost" como American Jet, Alas del Sur, Avian Líneas Aéreas, FlyBondi y Andes Líneas Aéreas (esta última la única que ya cuenta con operaciones regulares en el país pero busca aumentarlas).

Sobre esta audiencia, los sindicatos reivindicaron que se dio poca información e indicaron que tratarán de impugnarla.

Según los representantes de los gremios, la ANAC anunció que es posible que realice en marzo una nueva audiencia para "darle lugar" a aquellos operadores que "no llegaron a tiempo" para participar en la anterior audiencia.

Además, consideraron que la empresa estatal Aerolíneas Argentinas "no se opone" a las nuevas rutas aéreas solicitadas por las líneas de bajo costo en el país suramericano, y por este motivo expresaron que, de no mostrar oposición, denunciarán a la compañía argentina por "incumplimiento de los deberes judiciales públicos".

El secretario subrayó que el objetivo de la huelga es que el Gobierno argentino "tenga en cuenta que las líneas de bajo costo disminuirán la calidad de los viajes y propiciarán el desempleo".

"El 'low cost' es una mentira, traerá pérdidas de empleo, un mantenimiento laxo (de los aviones) y poco entrenamiento de los pilotos", insistió Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), antes de asegurar que estas empresas "muestran los modelos exitosos y no los miles de pasajeros estafados".

Rubén Fernández, secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), pidió que se "deje de estafar a los pasajeros" y que se "planifique seriamente" la llegada de las líneas de bajo costo y no con "modelos de ensayo y error".

"Hay accidentes y pérdidas de vida, los sindicatos aeronáuticos no vamos a permitir eso", recalcó Genaro Trucco, vicepresidente de la Unión Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), y agregó que "no va a volar ninguna línea que no se haya sentado con los sindicatos".

Trucco expuso que lo que el Gobierno hace con la entrada al país de estas aerolíneas es "degradar el sistema y poner en peligro la fuente laboral" de los trabajadores de este sector.

La llegada de estas compañías cambiaría el mercado aéreo argentino y supondría un gran desafío para la estatal Aerolíneas Argentinas, que concentra la mayor parte del tráfico del país, además de suponer el desembarco de las primeras tarifas "low cost".