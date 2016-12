Falcao, el mejor futbolista colombiano del 2016 según los oyentes de Caracol Radio

Radamel Falcao García fue elegido como el mejor futbolista colombiano del 2016 por los oyentes y seguidores de Caracol Radio, en una encuesta realizada a través de la página deportescaracol.com y promovida por las distintas redes sociales del medio.

Tras cinco días de votación, el delantero samario recibió el 33.09% de los votos, en una reñida lucha junto al delantero de Atlético Nacional, Miguel Ángel Borja, quien fue segundo con el 31.61%. El podio lo completó el defensa ex Santa Fe y hoy en Palmeiras Yerry Mina con el 12.75%.

Falcao tuvo un remate de temporada bastante destacado, en el que convirtió 15 goles con el Mónaco entre Ligue 1, pre Champions y Liga de Campeones, lo que le significó su regreso a la Selección Colombia tras más de un año de ausencia.

Borja, por su parte, fue uno de los 10 mejores goleadores del mundo, convirtiendo un total de 39 tantos, 22 con el Cortuluá y 17 con Atlético Nacional. El delantero cordobés fue vital para que el cuadro paisa se quedara con el título de la Copa Libertadores y llegara a la final de la Copa Sudamericana.

Mientras que Yerry Mina se ratificó como uno de los mejores defensores centrales colombianos y del continente. Su desempeño con Independiente Santa Fe le abrió las puertas en Palmeiras, equipo campeón de la liga brasileña, para posteriormente llegar a la Selección Colombia. Además de sus fortalezas defensivas, Mina lució por sus dotes goleadores, anotando, con todas las camisetas que vistió durante el año, un total de 10 goles.

Resultados:

Radamel Falcao 33.09%

Miguel Ángel Borja 31.61%

Yerry Mina 12.75%

Juan Guillermo Cuadrado 7.38%

David Ospina 4.43%

Carlos Bacca 3.27%

James Rodríguez 2.84%

Christian Marrugo 1.69%

Dayro Moreno 1.16%

Edwin Cardona 0.10%

Frank Fabra 0.10%

Otro 1.58%

El retorno goleador del Tigre

Tras dos temporadas difíciles en el fútbol inglés, perderse el Mundial de Brasil 2014 y el acoso de las lesiones desde enero de 2014, Falcao se encontró con su mejor versión goleadora en Mónaco. La confianza del técnico Leonardo Jardim y la planificación médica del equipo resultó vital para que ‘El Tigre’ se volviera a encontrar con su mejor faceta, el gol.

En total, Falcao disputó 18 juegos oficiales con la camiseta del cuadro francés, encuentros en los que marcó un total de 15 goles, 11 por Ligue 1 y 4 en torneos de Europa.

Sus números son aún más impresionantes si se miden por la cantidad de minutos que tuvo en cancha. 1141 minutos disputados, para un promedio de un gol cada 76 minutos. En 762 minutos de Liga convirtió 11 tantos, para un promedio de gol de 69 minutos, el mejor de las cinco grandes ligas de Europa. Mientras que en los 379 minutos jugados en torneos internacionales convirtió 4 tantos, un promedio de anotación de un tanto cada 94 minutos.

Su regreso a la Selección

Tras un año y un mes de ausencia, Falcao volvió a vestir el número 9 de la Selección Colombia, como no podía ser de otra manera, su regreso al combinado nacional fue emotivo, el pasado 10 de noviembre en un Metropolitano a reventar, que no se cansó de corear su nombre. Falcao actuó el segundo tiempo de juego ante Chile, mostrándose combativo y líder. Posteriormente, en el juego ante Argentina, ‘El Tigre’ volvió a ser titular en el equipo de José Pékerman, algo que no ocurría desde el 21 de junio de 2015 en la Copa América de Chile. Sus números y su olfato goleador lo postulan nuevamente como hombre indispensable del técnico nacional, su aporte fue fundamental para clasificar a Brasil 2014 y el próximo año lo podría ser para llegar a Rusia 2018.