Lynn Faulds Wood, la expresentadora de la BBC que rechazó el título de la Orden del Imperio Británico

Lynn Faulds Wood afirma que la Orden del Imperio Británico es una condecoración injusta

Para buena parte de la sociedad en Reino Unido, recibir la Excelentísima Orden del Imperio Británico de parte de la Corona es uno de los reconocimientos más importantes a los que se puede acceder.

Sin embargo, esta distinción centenaria fue rechazada por una expresentadora de la BBC que ahora es activista en la lucha contra el cáncer.

Lynn Faulds Wood no aceptó la Orden del Imperio Británico que le fue otorgada argumentando que es una condecoración que tiene que ser llevada "al siglo XXI" .

La activista en la lucha contra el cáncer afirmó que sería "una hipócrita" si aceptara esa distinción.

Lynn Faulds Wood mostró sus reparos con la palabra "imperio" que lleva el nombre del reconocimiento y añadió que el sistema con el que se designa a los homenajeados es " injusto ".

La activista fue presentadora del programa de la BBC Watchdog entre 1985 y 1993, y durante ese lapso fue diagnosticada con cáncer de intestino.

¿Por qué no?

La periodista explicó que ella "podría ser merecedora de un honor así", pero que no puede aceptarlo en estas circunstancias.

" Me encantaría tener un a distinción si no tuviera la palabra imperio al final de la misma. No tenemos un imperio, en mi opinión ", agregó.

Faulds Wood condujo el programa de la BBC Watchdog entre 1985 y 1993 junto a su marido John Stapleton.

"Creo que ls reconocimientos son realmente importantes y se deben dar a las personas que han hecho cosas realmente buenas", dijo Faulds Wood.

Siglo XXI

Al cuestionar la Orden, Faulds Wood llegó a decir que Reino Unido es un país "muy retrógrado en estos momentos".

" Sí debemos condecorar a la gente, porque muchos lo merecen . Pero ahora no hay un sistema justo ", dijo la expresentadora.

"No deberíamos tener (títulos como) Lores, Damas o Señores", añadió.

Su nombramiento se produjo después de que Faulds Wood presidió una comisión independiente de revisión del sistema británico de retiro del mercado de productos peligrosos para la salud.

La activista afirmó que no sabe quién propuso su nombre para recibir la Orden del Imperio Británico.

Sin embargo, cree que tiene que ver con su decepción por que no se se hubieran tomado medidas desde que el informe de la comisión se publicó en febrero.