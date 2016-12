En Guatemala, el ruido de las azadas silencia a los fusiles de la guerrilla

Con el susurro atronador de los fusiles tatuado en la memoria, Raymundo Galiegos, un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de Guatemala al que la guerra dejó casi sordo, ha levantado un nuevo mañana, lejos de las armas, en el que el único ruido es el de su azada.

Santa Ana, Petén (Guatemala), 29 dic (EFE).- Con el susurro atronador de los fusiles tatuado en la memoria, Raymundo Galiegos, un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de Guatemala al que la guerra dejó casi sordo, ha levantado un nuevo mañana, lejos de las armas, en el que el único ruido es el de su azada.

En Nuevo Horizonte, una remota aldea de Petén ubicada a más de 400 kilómetros al norte de la capital, los excombatientes han levantado a lo largo de casi 20 años de la firma de la Paz, en 1996, una cooperativa agrícola fundada pocos meses después de la desmovilización.

Sin títulos de propiedad pero con la confianza ciega de sus miembros, 483 personas -277 mujeres y 206 hombres- ponen en práctica un modelo igualitario de desarrollo.

"Mi padre era campesino y no teníamos tierras para trabajar. Desde pequeño entendí la desigualdad que hay en Guatemala, por eso tomé las armas", recuerda Raymundo, un hombre casi sexagenario que se unió a la guerrilla cuando era apenas un niño de 12 años.

Aunque no vencieron, dos décadas después los exguerrilleros de Nuevo Horizonte, al menos, tienen proyectos de ganadería, acuicultura y agricultura sostenibles desarrollados en las 900 hectáreas que poseen.

Pero la lucha no se ha acabado. Ahora es una batalla legal, señala "Gerónimo", otro hombre que dejó atrás las armas para cuidar tilapias: "Debemos conformar una sociedad que presione y obligue al Estado a cumplir los acuerdos de Paz".

Y es que 20 años después "la lucha es formar una conciencia colectiva sin armas", agrega mientras rema por la laguna en donde alimenta a los peces.

Muchos en Nuevo Horizonte, un proyecto pionero lejos del silencio que rodea una época oscura en la que hubo más de 240.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, creen que sus familias pueden tener un futuro mejor, aquel que un día se les negó.

"Hay cosas que funcionan y otras que no. La ganadería y la acuicultura están bien, pero hay otras cosas en las que nos ha ido mal", reconoce Jesús Martínez, un hombre de 40 años que se atreve a ser autocrítico y a hacer balance con la voz en alto para apuntar a los culpables.

En su opinión, el intervencionismo de la Cámara de Industria Guatemalteca -formada por una parte de la poderosa e influyente cúpula empresarial- y el Gobierno de los Estados Unidos no han permitido el desarrollo del país centroamericano.

"El movimiento revolucionario fue una escuela. Nos enseñaron a respetar a las mujeres, que no solo son una fábrica para tener hijos, pero el sistema que nos domina no ha cambiado en Guatemala aunque ahora hay movimientos sociales que presionan al Gobierno", arguye el excomandante Geronimo.

Ante la desigualdad y la pobreza, los excombatientes proponen un modelo alternativo: dentro de las 900 hectáreas de la cooperativa las familias tienen sus casas, su centro de salud, su escuela, su biblioteca, sus abarroterías, su biblioteca y otros servicios comunitarios.

De hecho, muchos niños de otras comunidades cercanas asisten a la escuela popular de Nuevo Horizonte que, a diferencia de otros centros educativos del departamento, sí cuenta con equipos informáticos.

Sin embargo, no todos en la comunidad están contentos con los resultados de estos 20 años de arduo trabajo: "El precio del maíz esta cada vez más bajo, mi familia y yo nos partimos la espalda para sembrar y cosechar y casi no se gana nada. Esto no es lo que nos prometieron", dice un excombatiente de 50 años mientras coloca semillas en la tierra.

Hoy, a 20 años de la firma de la Paz, Raymundo cree que en Guatemala no han funcionado los acuerdos: "¿De qué tipo de paz hablamos? paz no solo es ir a dormir tranquilo por la noche. La paz es tener la certeza de que cada día tendrás trabajo y podrás dar alimento y educación a tus hijos".

Pero esta paz -concluye-, "no existe en Guatemala".