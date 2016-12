Hoyos al ser presentado como técnico de la U de Chile: "Es una bendición"

El argentino Ángel Guillermo Hoyos afirmo hoy que para él "es una bendición" llegar a un club como la Universidad de Chile, que lo presentó oficialmente como su nuevo técnico para el año 2017.

Hoyos se definió como "un entrenador de mucho trabajo y cercanía con sus pupilos", dijo que le gusta ser llamado Guillermo e insistió en la "sensación única" que le produce su aterrizaje en el club chileno. "Siento un agradecimiento total", afirmó.

"Es un club espectacular, con las condiciones totales para trabajar, es un verdadero placer poder compartir caminos, estamos con mucha ilusión y con mucha prudencia. Somos gente de silencio y trabajadora", dijo tras recibir la camiseta del equipo y una chaqueta de manos del presidente de la U, Carlos Heller.

"Somos gente de diálogo, ese día a día cuando vas conociendo, buscando la parte humana y que muchas veces nos olvidamos que es el verdadero capital que tenemos. Somos cercanos, porque sentimos el afecto, somos de ese estilo", dijo al presentarse.

Adelantó que el estilo de fútbol que le gusta es el ofensivo, aunque matizó que "necesitamos paciencia para lograr las cosas".

"El fútbol evoluciona todos los días y somos fanáticos de esa evolución, que se manifiesta en todos los aspectos. Tengo el mismo deseo que cuando emprendimos un viaje a España. Hoy tenemos una situación que es una bendición y no un desafío", declaró, aludiendo a sus inicios como técnico en la cantera del Barcelona.

Respecto de su abrupta salida de la selección de Bolivia, aseguró ser "un agradecido de lo que he vivido en ese país", aunque declinó mencionar detalles de su partida, argumentando que "cuando me voy tengo códigos y no señalo a nadie, el tiempo dirá quién tiene la razón".

"Cuando decido irme a la U se le comunicó todo a la persona que había que hacerlo. La palabra traición no existe en mi diccionario, yo no he traicionado a nadie", remarcó.

Carlos Heller, en tanto, dijo que analizará con Hoyos la llegada de refuerzos, aunque abrió la puerta a los eventuales regresos de algunos jugadores que fueron separados por el anterior técnico, Sebastián Beccacece.

Entre ellos el goleador argentino Leandro Benegas, el volante Gonzalo Espinoza, Rodrigo Echeverría y el defensa Cristián Suárez.

Descartó, en cambio, el retorno del central José "Pepe" Rojas, excapitán y referente del equipo, señalando que hizo peticiones "desmedidas", aunque el jugador denunció en las redes sociales que le ofrecieron volver y que fue engañado por los dirigentes.

El club chileno no ha dado a conocer las cifras del fichaje de Hoyos, aunque hace algunas semanas, al comenzar a buscar a un técnico, aseguraron disponer de sólo 700.000 dólares para esos efectos en 2017.