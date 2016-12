México trabaja para retener el título de fútbol de playa de la Concacaf

El entrenador de la selección mexicana de fútbol de playa, Ramón Araya, reconoció hoy que su equipo trabaja para retener el título de fútbol de playa de la Concacaf en la eliminatoria mundialista de febrero en Las Bahamas.

"El primer (objetivo) será clasificar porque a eso vas a una eliminatoria; después, si te calificas, accedes al partido final y nadie quiere perder una final. Queremos quedar campeones y hacerlo de una manera que a la gente la llene de orgullo y de satisfacción", dijo el estratega.

El año pasado, en San Salvador, México goleó 4-0 a Costa Rica y ganó el título, pero en el Mundial de Portugal perdió sus tres partidos, ante España, Irán y Brasil y quedó eliminado en la fase de grupos.

Ahora la idea es mantener el reinado en Norte, Centroamérica y el Caribe, acceder por quinta vez al Mundial, que será en Nassau del 27 de abril al 7 de mayo y allí buscar la clasificación a segunda fase.

Hoy los preseleccionados hicieron trabajo físico en los Viveros de Coyoacán, una zona verde en el sur de la ciudad de México y durante dos horas el grupo se concentró en mejorar la capacidad aeróbica, la fuerza, la resistencia y la potencia glucolítica.

"No ha sido un año bueno, no tuvimos muchas invitaciones, y la gente que ha trabajado los últimos meses tiene poca experiencia internacional; eso hace que el camino sea cuesta arriba, pero no es nada nuevo, así hemos estado acostumbrados y la idea es que los jugadores entiendan la responsabilidad que representa ser seleccionado de México", dijo.

Según el entrenador, la Federación Mexicana trabaja para realizar unos partidos de preparación en Sudamérica, pero aún no hay nada definido.

"Falta cerrar algunos detalles, porque ellos querían invitar a otro equipo para que se hiciera un triangular y no nada más sea un partido amistoso", aseguró Raya.