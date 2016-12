Un abrigo de regalo, la incipiente lucha de Guatemala contra el frío

Cae la noche sobre Guatemala y aumenta el frío. Frente a la catedral, en el pleno centro de la ciudad, una decena de personas forma una hilera. Son indigentes, ciudadanos con escasos recursos, personas "sin techo". Buscan algo con lo que huir del invierno. También en Navidad.

Bajo el lema "¿Tienes frío? Toma uno. ¿Quieres ayudar? Pon uno", Guatemala, uno de los países más asediados por la violencia, la pobreza y los efectos del cambio climático, busca luchar contra las bajas temperaturas, ayudar a aquellos que no tienen nada en unas fechas en las que la solidaridad parece teñir el cielo.

Carlos, un hombre afable pero desconfiado, mira hacia un lado y el otro antes de acercarse a una pequeña cuerda en la que están tendidos una decena suéteres, chaquetas y abrigos. Duda si coger uno o no. El gélido frío que cubre las noches de Guatemala le ha curtido la piel, pero no quiere caridad.

"Lo voy a agarrar porque por la noches las temperaturas bajan mucho y no tengo donde dormir. Pero no quiero limosnas sino un trabajo", cuenta a Efe con cierta timidez.

Hace unos diez años que perdió su trabajo como administrativo. Ahora, con 60 años a su espalda, sin jubilación y sin familia, no tiene a nadie que le ayude. El Gobierno, cuenta, solo habilita unos albergues para que puedan dormir. Un parche para una problemática endémica -continúa- que no se soluciona así.

No es el único. Basta con recorrer varias calles de la capital para ver a ancianos, adultos y niños en manga corta. Aún así buscan su pequeño sustento, al menos para unas tortitas de maíz. Venden platanitos o flores, limpian parabrisas o hacen malabares cuando los automóviles se detienen en los semáforos.

Los termómetros marcan hasta cinco grados, mas no les prestan atención. Tienen que resistir a la intemperie. No es la primera vez ni será la última: "Llevo 6 años en la calle. No soy alcohólico ni ladrón. Si consigo unos quetzales los utilizo para comer".

"¿Y dónde duerme?". Carlos mira al suelo y responde: "Debajo de un puente o en un parque, al abrigo de algún árbol. Lo importante no es dónde, sino lograr un sitio tranquilo. Hay mucha delincuencia".

El pasado mes de agosto, las autoridades registraron una oleada de agresiones contra los indigentes: 29 abusos, entre ellos 21 homicidios.

Un hombre, identificado como Moisés Gutiérrez Guevara, fue detenido y procesado por la muerte de uno de ellos. Según la investigación, el supuesto agresor, de 50 años, intentó abusar sexualmente de un indigente que falleció en un centro hospitalario días después.

Esto es una muestra más, dice Carlos, de la "indefensión" que enfrentan.

Desde noviembre pasado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha atendido a más de 1.500 personas por la ola de frío que afecta al país centroamericano: casi un centenar en Nochebuena y Navidad.

Aunque las autoridades no han reportado ninguna muerte por hipotermia -las atribuyen a problemas cardiacos o a la ingesta de alcohol-, varias de las personas sin techo que buscan cobijo aseguran que no es así, que algunos de sus compañeros han perecido por el frío.

Las bajas temperaturas que se mantienen en la ciudad y que azotan a gran parte del país ponen al desnudo la gran desprotección de esta gente y recrudecen la descarnada realidad de aquellos que no tienen nada ante un fenómeno climático que podría paliarse con un techo, una manta y un chocolate caliente.