Fernando Cavenaghi se despide del fútbol

El argentino Fernando Cavenaghi de 33 años, anunció que se retira del fútbol por una lesión en la rodilla.

La última temporada que disputó el ‘torito’ fue en el equipo Apoel Nicosia de Chipre, al que llegó en 2015 y con el que rescindió de su contrato.

El argentino debutó en el año 2001 en River Plate, donde se quedó hasta 2004, año en el que llegó al Spartak de Moscú hasta el año 2006. Entre 2007 y 2010 Cavenaghi estuvo en el Girondins de Bordeaux francés. En su carrera también figuran equipos como el Mallorca de España, el Internacional de Brasil, Villarreal y Pachuca.

Aquí un fragmento de la carta de despedida de Cavenaghi:

“Hoy es un día especial para mí. Mediante esta carta y un posterior video, anuncio orgullosamente el final de mi carrera deportiva. Más que ponerme triste, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer, hay tantas personas que debería agradecer que no me alcanzaría el día para nombrarlos. Estoy realmente feliz y orgulloso de haber logrado ese sueño de niño que me mantuvo en vilo durante toda mi infancia. Ni con el mejor de los sueños hubiese imaginado vivir tantas cosas emocionantes y especiales en mi vida, agradezco a Dios la oportunidad que me dio de poder lograrlo y, en su mayoría, disfrutarlo.

Qué decir de vos, mi querido Club. Cuántas cosas vividas. Desde los 12 años transitando los pasillos y cada rincón, gracias por darme la posibilidad de crecer y de formarme dentro tuyo, gracias por hacerme vivir imborrables recuerdos y emociones. Jamás olvidaré, entre tantas cosas que me tocó vivir, este último partido de despedida levantando la Copa más soñada bajo esa lluvia intensa, ni el mejor cuento hubiese tenido un final tan soñado como el mío. Dentro tuyo reí, soñé, lloré, viví y disfruté. Qué orgullo llevarte tatuado en mi piel.”

Infinidad de Gracias

Fernando Ezequiel Cavenaghi

En la carta el jugador también agradece a su familia y las personas que lo ayudaron, además hace un recuento de su carrera como futbolista.

El ídolo de River Plate marcó con el club de sus amores 112 goles y levantó los títulos de 2002, 2003 y 2004, el ascenso en 2011/2012, la Sudamericana en 2014, la Copa Argentina 2014, la Recopa el mismo año y la Libertadores de 2015. Su despedida será en el Estadio Monumental.