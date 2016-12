"Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas", los eslóganes más curiosos para atraer turistas

En 2003, la ciudad estadounidense de Las Vegas utilizó el eslogan "Lo que pasa aquí, se queda aquí", que se convirtió en uno de los lemas turísticos más famosos del planeta.

"Las Vegas: lo que pasa aquí, se queda aquí" fue el eslogan que utilizó la ciudad estadounidense, famosa por sus casinos y lugares de diversión, para su campaña de promoción en 2003.

Poco a poco, esa frase -transformada en "Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas"- se convirtió en sinónimo de complicidad e incluso dio pie a películas, canciones y más.

Este famoso eslogan también sirvió para reafirmar la importancia de que las ciudades y regiones que se quieren promocionar turísticamente tengan lemas atractivos para hacerlo.

Esta semana el blog de turismo FamilyBreakFinder anunció que elaborado una lista de los eslóganes turísticos utilizados por países alrededor del mundo.

Aunque algunos no pasan de ser un adjetivo acompañando al nombre ("Bello Bangladesh", " Lindo Burundí ", "Estonia Épica"), otros hacen el esfuerzo por vender a un país como algo único.

Egipto

El gobierno de Egipto quiere recuperar los turistas perdidos en los últimos años.

En BBC Mundo quisimos hacer una selección de los eslóganes más divertidos, polémicos e ingeniosos.

El país corto

Tal vez el más llamativo de los eslóganes proviene de América Latina. Varios operadores de turismo se refieren a El Salvador con una frase curiosa: " El país de los 45 minutos ".

Este país de apenas 21.000 kilómetros cuadrados apela a su tamaño para atraer visitantes, sin embargo el gobierno de El Salvador le dijo a BBC Mundo que no era oficialmente el eslogan del país.

JOSE CABEZAS

El Salvador recibió en 2015 cerca de dos millones de turistas.

La razón de la frase: se puede llegar a la mayoría de sus atracciones turísticas en menos de una hora desde la capital, San Salvador.

Si miramos al resto de los países del continente, la mayoría basa sus eslóganes en la difusión de su riqueza natural y cultural. Por ejemplo, Ecuador parafrasea una canción del legendario grupo británico The Beatles: " All you need is Ecuador ".

Argentina en cambio, apela a la pasión: "Late con vos". Colombia, a su patrimonio literario: "Colombia, el país del realismo mágico".

Pero tal vez el que mejor revela su misterio es Guyana, el pequeño país ubicado al norte de Brasil, al afirmar que es "la Sudamérica no descubierta".

Todos están invitados

Partimos de una premisa básica: los países que están en la lista quieren que los turistas alrededor del mundo visiten sus principales atracciones.

Getty Images

Mongolia es un país en el que el 30% de su población es nómada, por eso la invitación del gobierno es "Volverse Nómada" (Go Nomadic).

Aunque en el caso de Irán, el lema llama poderosamente la atención: "Estás invitado ", reza, y resulta cuanto menos paradójico.

Irán, que contiene tesoros culturales como la plaza de Imam Jomeini en Isfahán y la antigua ciudad de Persépolis, se ha distinguido por una política de fronteras cerradas desde el triunfo de la revolución islámica en 1979.

Sin embargo, en los últimos años vviene implementando una fuerte campaña (con videos y afiches en inglés) para atraer más turistas.

"Yo creo que Irán está enviando mensajes positivos sobre su apertura al mundo y el turismo es una herramienta importante para eso", le dijo Taleb Rifai, un vocero iraní ante la ONU, a la cadena radial pública NPR de Estados Unidos.

Un país que está luchando para no perder su estatus de potencia turística es Egipto.

El turismo se ha desplomado en los últimos años, tras varios ataques contra visitantes extranjeros y la explosión de un avión con turistas rusos.

SIMON MAINA

El "impenetrable" parque natural de Bwindi es una las principales atracciones turísticas de Uganda.

Pero Egipto no se rinde y acude al corazón de sus tesoros ancestrales para recuperar el terreno perdido: "Donde todo comenzó" (" Where all it began ", en inglés) es el lema utilizado por la oficina de turismo egipcia.

Qué mejor forma de vender a un país donde están ubicadas varias de las maravillas del mundo antiguo, entre ellas las famosas pirámides de Giza.

Vuélvete nómada

Hay países que a primera vista no tienen una atracción turística mundialmente conocida que haga obvia una visita. Uno de ellos es tal vez Mongolia, en Asia… pero una campaña original bien puede motivar al turista curioso a realizar una visita.

" Go Nomadic " ("Vuélvete nómada") es la curiosa invitación de la oficina de turismo del país asiático, famoso especialmente por su tribus nómadas (un 30% de su población) que recorren su extenso territorio, incluyendo el famoso desierto de Gobi en el sur del país.

Con esta invitación, el gobierno de Mongolia ha logrado un aumento de visitas, que en 2015 alcanzó las 390.000 personas, más del doble de las registradas en 2000.

Getty Images

Persepólis es una de las mayores atracciones turísticas de Irán.

Otro país que se toma en serio el tema del turismo es Uganda. La industria de viajes aporta cada año US$1.800 millones a su Producto Interno Bruto y es responsable de miles de empleos en el país.

Por eso su lema no es un simple adjetivo. Es un gran juego de palabras hechas en inglés: " You are welcome ", que puede significar dos cosas.

Una: "Eres bienvenido". Dos: " De nada ", como una respuesta anticipada al agradecimiento que el turista seguro sentirá cuando descubra el país.

En 2013, cerca de un millón de personas visitaron Uganda, que tiene dentro de sus principales atracciones el "impenetrable" Parque Natural de Bwindi , donde viven 300 gorilas de montaña.