Las películas favoritas en 2016

Fue el año en que el cine comercial rompió el récord histórico de la taquilla (una recaudación de US$11.300 millones en Estados Unidos solamente, según la consultora comScore) y algunos estudios de Hollywood llenaron sus arcas pese a los avances del streaming.

El año en que continuaron sagas exitosas y volvieron personajes esperados, desde Darth Vader a la despistada pececita Dory. Y también el año del contrapunto de una película de impecable factura técnica como "El renacido" con el relato dramático y urgente de "Spotlight" ("En primera plana") en la noche del Oscar.

Entre títulos comerciales y pequeñas cintas independientes, el cine de 2016 dejó mucho para recordar y e n BBC Mundo decidimos hacer una pequeña lista de películas que nos gustaron.

En orden aleatorio, la lista incluye documentales y largometrajes de ficción que recomenda mos a título personal .

Y tú, ¿viste alguna? ¿Cuál te gustó? ¿Qué otra nos recomendarías?

Hypernormalisation / Hipernormalización (Adam Curtis, 2016)

BBC

La pregunta central del documental "Hypernormalisation" es si vivimos en la falsedad.

Hernando Álvarez : "Este británico es de lejos mi documentalista favorito. Sus trabajos anteriores siempre me sorprendieron, sobre todo The Power of Nightmares ( El poder de las pesadillas ), de 2004, donde cuestionó los pilares de la "guerra global contra el terror".

Su último trabajo no defrauda. La pregunta central es si vivimos en la falsedad. Vale la pena dedicarle las casi tres horas de duración. Quizás se excede, a mi gusto, en posibles teorías de conspiración pero Curtis, como siempre, se las arregla para dejarlo a uno inquieto y con ganas de cuestionarse más cosas de las que suele uno tragarse a diario sin mucha reflexión previa".

Deadpool / Masacre (Tim Miller, 2016)

Getty Images

El personaje de "Deadpool" apareció originalmente como villano en 1991, en el primer volumen del cómic "Nuevos Mutantes".

Maximiliano Seitz: "En general, no me gustan las películas de superhéroes, pero debo confesar que ésta me sorprendió y me gustó mucho. Deadpool es un héroe atípico, un joven que en un experimento para obtener súper poderes queda desfigurado y busca vengarse de quien lo ha dejado así. El filme, cargado de humor e ironía, es muy entretenido y visualmente atractivo; tiene excelentes efectos especiales.

Deadpool acaba siendo una parodia de superhéroe, un antihéroe que constantemente se ríe de sí mismo -y del resto- en medio de impresionantes escenas acción".

Moonlight (Barry Jenkins, 2016)

Jaime González : "Una pequeña película destinada a lograr grandes cosas. Así es Moonlight , el segundo largometraje del director estadounidense Barry Jenkins, que desde que se estrenó el pasado septiembre en los festivales de Telluride y Toronto ha cautivado al público y a la crítica.

El filme nos cuenta la historia de Chiron, personaje interpretado por tres excelentes actores en tres etapas diferentes de su vida . Raza, pobreza y sexualidad se entremezclan en este relato que tiene lugar en la ciudad de Miami y que, pese a la crudeza de lo que narra, rebosa de esperanza y luminosidad".

Youtube / Maite Alberdi & Giedre Zickyte

Una historia en una residencia de ancianos.

Yo no soy de aquí (Maite Alberdi & Giedre Zickyte, 2016)

Paula Molina: "Es la película que más me impresionó este año y está disponible gratis en internet. Es un breve documental sobre Josebe, una mujer mayor que vive en una residencia para ancianos en Santiago de Chile. Josebe tiene un carácter fuerte, una personalidad portentosa, y tiene Alzheimer. Así que desde esa casa en Santiago su mente ha empezado a transitar con decisión hacia su hogar de infancia, en el País Vasco, en Rentería.

Josebe y sus compañeros son retratados en escenas breves y precisas, bajo una mirada respetuosa, sensible pero siempre aguda. Una pequeña gran película para ver cuando pensamos en migrantes y cuando sabemos que el mundo está envejeciendo. 'Yo no soy de aquí' es lo que afirma Josebe y hace que uno se pregunte, inevitablemente, a dónde pertenece, y a qué lugar querría regresar".

Blackbird, Cold Iron and Tadmor

Paul Dano y Daniel Radcliffe son los rostros de "Swiss Army Man".

Swiss Army Man (Dan Kwan & Daniel Scheinert, 2016)

Ana País : "Es un viaje extraño, por momentos incómodo y grosero, en otros adorable y divertido. Aunque la mayoría del tiempo es todo a la vez. La propia consigna de la película ya es surreal: Hank (Paul Dano) es un joven varado en una isla desierta que se aferra a la vida haciéndose amigo de un cadáver llamado Manny (Daniel Radcliffe).

Es un experimento cinematográfico que requiere de un espectador dispuesto a salir de su zona de confort y entrar en un mundo donde la imaginación no se deje amedrentar por la realidad".

Rogue One: A Star Wars story / Rogue One: Una historia de Star Wars (Gareth Edwards, 2016)

Getty Images

Rogue One (2016) se sitúa cronológicamente entre "La venganza de los Sith" (2005) y "Una nueva esperanza" (1977).

Matías Zibell: "Es la primera película de "La guerra de las galaxias" que voy a ir a ver al cine con mi hijo mayor, que está tan o más ansioso que yo por entrar en la sala y ver las letras que relatan la historia de una saga que a mí me fascina desde hace décadas".

Florence Foster Jenkins (Stephen Frears, 2016)

Analía Llorente: "Protagonizada por Meryl Streep, Hugh Grant y Simon Helberg (por si no les suena, Howard Wolowitz en The Big Bang Theory ), Florence Foster Jenkins es una película divertida, con una gran fotografía y, sobre todo, con un importante mensaje: nunca abandones aquello que realmente deseas.

Está basada en una historia real de una mujer, la Florence del título, que amaba la música pero que se ganó la etiqueta de la peor cantante de ópera de la historia. Sin embargo, las críticas de la prensa y el público no callaron a esta mujer valiente que mantuvo su deseo firme durante décadas y hasta su muerte".

Safari / Ulrich Seidl

"Safari", una mirada inédita al interior de la mente de los cazadores europeos en África.

Safari (Ulrich Seidl, 2016)

Alejandro Millán: "Un retrato de un resort de caza para ricos austríacos en Namibia y Sudáfrica que muestra, en poco más de una hora, por qué el mundo de la naturaleza se está acabando y por qué tenemos toda la culpa.

Con cuadros fijos, testimonios descarnados y una riqueza documental impactante, Ulrich Seidl nos muestra a los cazadores europeos que van de excursión turística por la sabana africana como si estuvieran paseando por Disney y encuentran justificaciones para sus acciones de una forma casi impune. El director los deja hablar (quizá su mayor logro para lograr el tono del documental) y alterna fragmentos de sus hazañas con el rifle con una mirada al "detrás de escena" donde sus víctimas, los animales, agonizan y se desangran frente a nuestros ojos".

Paterson (Jim Jarmusch, 2016)

Mary Cybulsky © Window Frame Films, Amazon Studios

"Paterson" cuenta una historia chiquita llena de poesía cotidiana.

Valeria Perasso : "Paterson, el conductor de buses - el nombre de la película es el del personaje y también el del pueblo donde vive- tiene un trabajo rutinario al volante de la línea 23, tiene un perro bulldog temperamental, un bar que frecuenta a diario, una esposa un poco estrafalaria que todo lo decora con pintura blanquinegra. Tiene una lonchera donde lleva el almuerzo amorosamente preparado. Y un cuaderno que lo acompaña religiosamente a su trabajo. Cuando lo abre, cada mediodía, el chofer deja paso al poeta que Paterson (quizá) quiere ser.

La película es eso: un viaje gentil, apacible, acompañándolo a Paterson y sus versos por un pueblo donde no pasa mucho más que la vida cotidiana, en toda su minucia y su drama, en su familiaridad y sus soledades.

Me gusta mucho el director, Jim Jarmusch, al que descubrí con Coffee and cigarettes (2003) y después consumí retroactivamente, y esperaba con ganas esta nueva cinta. No me decepcionó: a su manera, Paterson es un cariño al alma.

(Ah, y Jarmusch estuvo nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cannes pero no ganó. Quien sí se llevó un premio póstumo de la crítica fue... Nellie, el perro bulldog, todo un personaje y fallecido después del rodaje)".

Spotlight / En primera plana (Tom McCarthy, 2015)

Getty Images

Nominada a seis Premios Oscar en la edición de 2016, ganó en las categorías "Mejor película" y "Mejor guión original".

Beatriz Dí ez : "Aunque es del año pasado, en España la estrenaron en enero de este año. Me gustó por el tema, por las interpretaciones, por deformación profesional y, sobre todo, por su excelente guión.

Me emocionó mucho, especialmente el momento en que explota el reportero Michael Rezendes (intepretado por Mark Ruffalo), indignado por el silencio de años ante los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica de Boston".

Anomalisa (Duke Johnson & Charlie Kaufman, 2015)

Patricia Sulbarán: "Leo en internet que se estrenó limitadamente en 2015, pero yo la vi en 2016 en el cine. Creo que es la película animada más humana que he visto. La relación de sus protagonistas, quienes se conocen en un hotel, es melancólica y tierna , a pesar de las oscuridades de cada uno. Y la escena de sexo es increíble porque se siente muy espontánea, a pesar de que son muñequitos animados".

Asphalte (Samuel Benchetrit, 2015)

Getty Images

El director Samuel Benchetrit (centro) junto con los actores Gustave Kervern, Tassadit Mandi, Valeria Bruni Tedeschi, Isabelle Huppert y Jules Benchetrit durante la 68va. edición del Festival de Cine de Cannes.

Leire Ventas : Los vecinos de unas viviendas sociales de los suburbios de París se reúnen para discutir la reparación del ascensor. Sternkowitz (Gustave Kernvern) es el único reacio a hacerse cargo de los gastos. ¿Por qué debería él pagar nada, si vive en el segundo piso y no lo utiliza nunca?

Pero tras un incidente con su bicicleta estática, Kernvern se verá en una silla de ruedas, viviendo de noche y colándose en el ascensor cuando el resto del vecindario duerme.

La historia marca el tono tragicómico de esta película del francés Samuel Benchetrit, basada en la autobiografía del propio director. Y en ella caben también una actriz venida a menos (Isabelle Huppert), un adolescente aburrido, un astronauta estadounidense cuya cápsula aterriza de emergencia en el tejado del bloque de viviendas y la vecina del último piso, una inmigrante argelina, que se hace cargo de él.

Es un relato sobre encuentros improbables, y sobre la compasión y solidaridad en medio de la alienación urbana , que pasó desapercibida para el gran público y los premios.

Getty Images

.