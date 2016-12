Lo que opinan los partidos de Óscar Naranjo como posible reemplazo a la Vicepresidencia

Se sabe que la idea está sobre la mesa desde los primeros días de diciembre y que incluso de socializó en el tema con las personas más cercanas al gobierno durante el viaje a Oslo semanas atrás.

Incluso el jefe de estado habría pedido la opinión de los jefes de los partidos de la Unidad Nacional.

"Me parece una persona idónea, que conoce la paz, que conoce el país, que es respetado en todos los sectores, el liberalismo apoya su nombre a ojo cerrado, creemos que será vital para la etapa que se avecina y lo más importante es que es de la entera confianza del presidente", señaló el senador Horacio Serpa.

Lo conozco hace años, me parece una figura muy importante por el trabajo que ha hecho por la paz desde la Policía y luego desde la mesa de La Habana, sabe de las necesidades del posconflicto y seguramente es un nombre que genera consenso entre todos los partidos... En Cambio Radical queremos escuchar a la bancada y escuchar al vicepresidente", dijo el senador Carlos Fernando Motoa.

En el Partido de La U si bien les gusta Naranjo creen que es prematuro el debate y que el presidente Santos en su momento deberá tomar esa decisión para que el Congreso designe el reemplazo de Vargas Lleras.

En el Centro Democrático consideran a Naranjo un hombre desleal y si bien aseguran que no les importa quien reemplace a quien en el Gobierno, no ocultaron su resistencia al ex director de la Policía.

"Ese es un cargo que requiere lealtad y él no la tiene, acuérdense de los Wikileaks, el salió diciendo mentiras del Ejército, del presidente Uribe, de mí, todo con el ánimo de lavarse las manos y dividir, así que no es confianza lo que genera", precisó Jose Obdulio Gaviria.

Para el movimiento voces de paz lo importante es que sea una persona comprometida con la paz y que ayude a la implementación y en ese sentido Jairo Estrada, uno de los delegados en el congreso dijo que una persona con el perfil de Naranjo siempre será bienvenida para un cargo de ese tipo.