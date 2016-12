Los 10 mejores discos en inglés del año 2016

Política racial, empoderamiento femenino y mortalidad.

Son los temas que están más presentes en los álbumes musicales favoritos de los críticos de este año que termina.

Se trata de un análisis de la BBC sobre las listas de "lo mejor de 2016" (en inglés) en las publicaciones más influyentes de la música —incluyendo NME, Rolling Stone, Vice, Billboard y Q Magazine — de los álbumes más buenos de 2016.

Y estos son los 10 mejores y algo de lo que los críticos dijeron de cada uno.

Pero queremos saber tu opinión: ¿Cuáles son los 10 mejores discos del año en español?

10) Mitski - Puberty 2 ("Pubertad 2")

Dead Oceans

En su cuarto álbum, la artista indie-pop Mitski Miyawaki habla de ese torrente de emociones de la adolescencia y explora ansiedad, depresión, felicidad y todos los estados de ánimo de la pubertad.

" Uno de los álbumes de rock más emocionalmente vívidos de la década, y el despegue de una voz singular del indie del siglo XXI " , describió Billboard .

9) Angel Olsen - My Woman ("Mi mujer")

Jagjaguwar

Un favorito de la escena folk-rock lo-fi de EE.UU., Angel Olsen, logró un lúdico cuarto álbum inspirado en David Bowie, experimentado con diferentes estilos y nuevas voces grabadas en dos partes.

" Es en esa segunda mitad que Olsen realmente brilla: medita sobre la feminidad y la nostalgia, e impregna cada nueva nota con intensidad vibrante " , según Time Magazine.

8) Radiohead - A Moon Shaped Pool ("Una piscina en forma de luna")

XL Recordings

Radiohead reavivó su relación con lo melódico en su noveno álbum, "A Moon Shaped Pool", surgido en medio de la separación del vocalista Thom Yorke de su esposa Rachel Owen, lo que añade melancolía a muchas de las canciones.

"El Radiohead menos sanguinario y más accesible", valoró The Telegraph .

7) A Tribe Called Quest - We Got It From Here... Thank You 4 Your Service ("Lo conseguimos de aquí ... Gracias por su servicio")

RCA

Grabado en secreto antes de la muerte del rapero Phife Dawg, el primer disco en 18 años de "A Tribe Called Quest" fue un inesperado regreso con temas como "We the people" que habla sobre el aumento de los supremacistas de derecha.

"Las rimas están a un nivel de especialista a veces " , detalló Rolling Stone .

6) Kanye West - The Life Of Pablo ("La vida de Pablo")

Good Music / Def Jam

Hiperactivo, ambicioso y nunca realmente completo, "The Life of Pablo" ofrece una mirada sin precedente en el proceso creativo de Kanye West.

" Extraño, sin duda. Pero también muy Kanye " , describió NME.

5) Solange - A Seat At The Table ("Un lugar en la mesa")

Saint Heron / Columbia

Hace un año, Solange Knowles publicó un ensayo que detalla los prejuicios y la hostilidad se ha encontrado en las escuelas, aeropuertos y salas de conciertos, simplemente por ser una mujer negra,.

Para este grabó un álbum elegante y sobrio que habla de la segregación, el racismo inverso, la brutalidad policial, robo cultural de marcha atrás y el orgullo negro.

" En 2016, cuando todavía parece un acto radical sacar un disco que cataloga los matices de la condición de mujer negra, ella lo ha hecho con impresionante sinceridad " , aseguró Pitchfork .

4) Chance The Rapper - Coloring Book ("Libro para colorear")

Chance The Rapper

Inspirado por el nacimiento de su hijo y lleno de influencias del Evangelio, el tercer álbum de Chance The Rapper agita el obsesionado nihilismo del hip-hop moderno por algo mucho más alegre.

"Impulsado por trompetas celestiales y melodías del Evangelio, "Coloring Book" es un testimonio de la abundancia y gratitud, de alegría pura", argumentó AV club .

3) Frank Ocean - Blonde ("Rubio")

Boys Don't Cry

El segundo álbum de Frank Ocean llega con cuatro años de retraso, pero valió la pena la espera.

Difícil de digerir en un primer momento, sus 17 pistas se deslizan dentro y fuera de un sueño de fiebre, premiando al oyente con sus sonidos detallados.

" Frank Ocean presenta algo calmado en un mundo tumultuoso, y nos obliga a hacer una cosa: pausa " , según Consequence Of Sound .

2) David Bowie - Blackstar ("Estrella negra")

Columbia

La muerte de David Bowie en enero fue tan sorprendente porque sonaba tan creativamente vigorizado en su nuevo disco, "Blackstar".

Su "regalo de despedida" está grabado con una banda de jazz de Nueva York que sugiere un viaje a lo desconocido.

"Un final que podría haber sido un nuevo comienzo " , puntualizó Q Magazine .

1) Beyonce - Lemonade ("Limonada")

Sony

En este álbum, Beyonce utiliza la infidelidad (alegada) de Jay Z (su marido) como mecanismo para enmarcar una profunda reflexión sobre la historia de la raza negra, la identidad femenina, la traición, la resiliencia y redención.

Limonada es una ventana al alma de un artista que a menudo parece remot a e intocable.

Pero, el álbum termina con la reconciliación: "Con cada lágrima llega la redención y mi torturador se convierte en mi remedio", dice en un interludio de palabras. "Así que vamos a sanar, vamos a empezar de nuevo."

" Es difícil pensar en una estrella del pop como en este ángel vengativo y politizado " , analizó The Guardian .

Las 25 mejores de las listas encuestadas fueron publicadas en : The Atlantic, The AV Club, revista Billboard, Consequence of Sound, Cosmopolitan, Digital Spy, Entertainment Weekly, The Guardian, The i Newspaper, Mojo, NME, NPR, Paste, Pitchfork, Q Magazine, Rolling Stone, Salon, Spin, Stereogum, The Times, Time Magazine, Time Out London, Time Out New York, Uncut and Vice.

El top 20 completo se veía así: