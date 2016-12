[Video] Stephanie Cayo, otra famosa que deja ver el gusto por el baile en Instagram

La actriz peruana, Stephanie Cayo por medio de su Instagram dio a conocer a sus seguidores el gusto por el baile, en el video aparece Cayo junto a otra mujer realizando una coreografía de la canción “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey.

La actriz que ha participado en varias producciones colombianas escribió junto al video “¿Quieres bajar lo que te comiste?”.

Esta tendencia de publicar videos bailando lo impuso la exMiss Universo, Paulina Vega, quien hace pocos días publicó un video en su cuenta de Instagram.