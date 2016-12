Donatella Versace recuerda sus noches de fiesta con Naomi Campbell y Kate Moss

A sus 61 años, la diseñadora Donatella Versace ha querido echar la vista atrás momentáneamente para hacer balance de su extensa trayectoria profesional y, sobre todo, para analizar con detenimiento aquellos primeros tiempos en los que, junto a sus buenas amigas Kate Moss y Naomi Campbell, empezaba a darse a conocer ante el gran público tanto por su meteórico ascenso en el seno de la industria de la moda como por su presencia constante en las fiestas más exclusivas y alocadas que reunían a lo más granado del sector.

Tanto es así, que la creadora italiana no ha tenido reparo en admitir que a principios de la década de los 90 formaba un "peligroso trío" con las dos modelos británicas al dejarse llevar por las tentaciones de la noche con más frecuencia de lo recomendable, una etapa que recuerda con especial cariño por la sensación de libertad que le invadía a todas horas, pero que finalmente le llevó a replantearse por completo el rumbo que estaba dando a su vida.

"La verdad es que éramos un trío muy peligroso. En esos años, en los 90, teníamos la impresión de que se nos permitía hacer de todo, que no había límites para nuestras ganas de pasarlo bien. O al menos eso es lo que pensábamos en ese período. Nos prestamos a hacer todo lo que pudieras imaginar. Fiestas, eventos, fue todo muy divertido, pero en un momento dado empiezas a reflexionar sobre tu vida y te dices a ti misma: '¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi futuro", explicó la hermana del malogrado Gianni Versace durante la presentación de su libro de memorias 'Donatella Versace' en el teatro Piccolo de Milán.

Al margen de sus responsabilidades diarias y del papel cada vez más significativo que comenzó a jugar en la casa de moda que terminó dirigiendo, Donatella atribuye principalmente el cambio de mentalidad y la madurez que acabó desarrollando a la necesidad de garantizar el bienestar de sus hijos, Allegra (30) y Daniel (26).

"Sobre el año 2005 o 2006, no tuve otro remedio que bajar el ritmo y empezar a poner más orden en mi vida por mis hijos. Ellos no me dijeron nada, pero les miré un día a la cara y me dije a mí misma: 'Tengo que cambiar y tengo que hacerlo por ellos'", reveló en la misma conversación.

Otro de los recuerdos más notorios que compartió durante una rueda de prensa llena de confidencias hace referencia a las horas inmediatamente posteriores al asesinato de su famoso hermano en julio de 1997, un episodio que podría haber resultado aún más traumático para ella si no hubiera sido por el hecho de que la cantante Madonna no se separó de su lado para ayudarle a lidiar con la tragedia.

De hecho, Donatella reveló durante su encuentro con los periodistas que la intérprete estuvo esperándola pacientemente en la mansión que Gianni poseía en Miami -precisamente el lugar donde murió a manos de Andrew Cunanan- hasta que ella llegó a la ciudad procedente de Milán tras enterarse de la dramática noticia.