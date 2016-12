George Michael y Andrew Ridgeley

Tras conocerse en la escuela, Michael y Andrew Ridgeley conformaron Wham! Dos de sus álbumes se posicionaron en la primera posición de las carteleras de éxitos y entre sus canciones más populares están dos que para muchos nunca pasan de moda: "Last Christmas" ("La última navidad"), "Club Tropicana" y "Wake Me Up Before You Go Go" ("Despiertame antes irte").